    Saudi Arabia
    date_range 20 Nov 2025 10:51 AM IST
    date_range 20 Nov 2025 10:51 AM IST

    സൗ​ദി​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    സൗ​ദി​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    വൈ​റ്റ്​ ഹൗ​സി​ലെ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​നി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ, യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ​യാ​ണി​ത്. 90 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ച ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​െൻറ​യും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​ത്. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​നം, സു​ര​ക്ഷ, സ​മൃ​ദ്ധി എ​ന്നി​വ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​രു​പ​ക്ഷ​ത്തി​െൻറ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. സൗ​ദി​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​രാ​യ സു​ര​ക്ഷാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ക​രാ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    അ​തു​വ​ഴി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പ​ന​വും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​റ​മേ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ​തും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് ഈ ​ക​രാ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ റി​യാ​ദി​െൻറ സൈ​നി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സാ​യു​ധ​സേ​ന​യു​ടെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ​യും ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ക​രാ​ർ.അ​തേ​സ​മ​യം, ട്രം​പ്-​അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​രോ​ധ ക​രാ​റി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഗോ​ള സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ സ​ല്‍മാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

