Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗ​ദി​യും സി​റി​യ​യും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 12:01 PM IST

    സൗ​ദി​യും സി​റി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    47 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 24 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും.
    സൗ​ദി​യും സി​റി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി നി​ര​വ​ധി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി- സി​റി​യ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ക​രാ​റി​ൽ സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹും

    സി​റി​യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഷാ​റും ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യും സി​റി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹും സി​റി​യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഷാ​റും ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സൗ​ദി​യും സി​റി​യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ റി​യാ​ദി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച സൗ​ദി സി​റി​യ​ൻ വ​ട്ട​മേ​ശ യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്. നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ബി​സി​ന​സു​കാ​രും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റെ​ന്ന് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ നി​യ​മ, നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, നി​ക്ഷേ​പ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ്രാ​യോ​ഗി​ക ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക, മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക, വ്യ​വ​സാ​യം, സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ടൂ​റി​സം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ന ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന പാ​ത​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ദി, സി​റി​യ​ൻ നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്ന് നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ​ഫാ​ലി​ഹ് പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മു​മ്പ് സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സി​റി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച . ആ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​​വെ​ന്നും നി​ക്ഷേ​പ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി​റി​യ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളെ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ നി​യ​മം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തി​നെ നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സി​റി​യ​ക്ക് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ത് മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തെ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും നി​ക്ഷേ​പ സം​യോ​ജ​ന​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. സി​റി​യ​യി​ലെ സൗ​ദി നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു ഫ​ണ്ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദേ​ശം നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ല​വി​ൽ പ​ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സം​യു​ക്ത നി​ക്ഷേ​പ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​യി ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സൗ​ദി​ക്കും സി​റി​യ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സി​റി​യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ദാ​ൽ അ​ൽ​ഷാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സി​റി​യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്​​ച​യാ​ണ്​ സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ പാ​ല​ങ്ങ​ൾ പ​ണി​യു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സം​യോ​ജ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം സി​റി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ഷ​റ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സൗ​ദി-​സി​റി​യ​ൻ നി​ക്ഷേ​പ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം. 100ല​ധി​കം സൗ​ദി ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും 20 സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. സു​പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 47 നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മൊ​ത്തം നി​ക്ഷേ​പം 24 ബി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ പ​ങ്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും വി​ഷ​ൻ 2030 കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:syriainvestmentpartnershipagreementsStrengthenSaudi Arabia
    News Summary - Saudi Arabia and Syria sign several agreements to strengthen investment partnership
    Similar News
    Next Story
    X