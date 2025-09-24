Begin typing your search above and press return to search.
    24 Sept 2025 9:30 AM IST
    24 Sept 2025 9:30 AM IST

    സൗ​ദി​യും സി​റി​യ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലി​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്

    സൗ​ദി​യും സി​റി​യ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലി​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്
    സൗ​ദി​യും സി​റി​യ​യും ത​മ്മി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലി​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ

    ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലെ വെ​ർ​ച്വ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​യും സി​റി​യ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ത​മ്മി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ലി​ങ്ക് പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ​ജ​ലാ​ജി​ലും സി​റി​യ​ൻ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മി​സ്അ​ബ് അ​ൽ​അ​ലി​യും നേ​രി​ട്ടും സി​റി​യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഹ​യ്ഖ​ലും വെ​ർ​ച്വ​ലാ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ബ​ന്ധം സൗ​ദി-​സി​റി​യ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​ലെ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. സൗ​ദി, സി​റി​യ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, മു​ഴു​സ​മ​യ വി​ദൂ​ര ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ, രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യം, ചി​കി​ത്സ, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​തി​രു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള നൂ​ത​ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. സി​റി​യ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. സി​റി​യ​യി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സൗ​ദി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വൈ​ദ​ഗ്ദ്ധ്യം നേ​ടാ​നും വ​ള​രെ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ്ര​ത്യേ​ക ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ര​ണ വേ​ഗ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സി​റി​യ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    സി​റി​യ​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക, ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക, വെ​ർ​ച്വ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​രാ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Saudi Arabia and Syria sign digital link project in healthcare sector
