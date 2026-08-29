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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 5:44 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 5:44 PM IST

    കാർഷിക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ സൗദിയും പാകിസ്​താനും ധാരണ

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    കാർഷിക, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കാൻ സൗദിയും പാകിസ്​താനും ധാരണ
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    സൗദി പരിസ്ഥിതി, ജല, കാർഷിക മന്ത്രി അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽ ഫദ്​ലി പാകിസ്​താനിൽ യോഗത്തിൽ

    റിയാദ്/ഇസ്ലാമാബാദ്: സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്​താനും തമ്മിൽ നിലവിലുള്ള ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തി​െൻറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കാർഷിക-ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ധാരണയായി.

    പൊതുതാൽപ്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം വിപുലീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. സൗദി പരിസ്ഥിതി, ജല, കാർഷിക മന്ത്രി അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽ ഫദ്​ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘത്തി​െൻറ പാകിസ്​താൻ സന്ദർശന വേളയിലാണ് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത്.

    കാർഷിക-ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, ജലസേചന-ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയായിരുന്നു സന്ദർശനത്തി​െൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

    സന്ദർശനത്തി​െൻറ ഭാഗമായി അബ്​ദുറഹ്​മാൻ അൽ ഫദ്​ലി പാകിസ്​താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കൃഷി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനായി വാഗ്ദാനമുള്ള നിക്ഷേപ മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

    ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കാർഷിക-ഭക്ഷ്യ മേഖലകളിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പ്ലാൻ അവലോകനം ചെയ്യുന്ന യോഗത്തിലും സൗദി മന്ത്രി പങ്കെടുത്തു. പാകിസ്​താൻ ദേശീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ-ഗവേഷണ മന്ത്രി, വാണിജ്യ മന്ത്രി, വിവിധ പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു.

    തുടർന്ന് നടന്ന സൗദി-പാകിസ്​താൻ അഗ്രികൾച്ചർ ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും ധനകാര്യ, വാണിജ്യ മന്ത്രിമാരും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത് കാർഷിക-ഭക്ഷ്യ മേഖലകളിലെ നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ആരായുകയും ചെയ്തു.

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    TAGS:PakistanSaudi Arabiastrengthen cooperation
    News Summary - Saudi Arabia and Pakistan reach an agreement to strengthen cooperation
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