    Saudi Arabia
    date_range 8 Aug 2025 7:41 AM IST
    date_range 8 Aug 2025 7:41 AM IST

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ട്ടം; സൗ​ദി​യും ഇ​റാ​ഖും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി, ഇ​റാ​ഖ്​ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നി​നെ​തി​രെ പോ​രാ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ സൗ​ദി​യും ഇ​റാ​ഖും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.റി​യാ​ദി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സ​ഊ​ദും ഇ​റാ​ഖി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി​യും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വി​രു​ദ്ധ സു​പ്രീം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ഹ​സ്‌​ന​വി​യും ആ​ണ്​ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന്, അ​നു​ബ​ന്ധ വ​സ്​​തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത്​ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി​ക്കും ഇ​റാ​ഖി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും നി​ര​വ​ധി മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

