Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 7:46 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 7:46 AM IST

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ​​ക​രാ​ർ

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ ​​ക​രാ​ർ
    റി​യാ​ദ്: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി റി​ക്രൂ​ട്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​ർ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. സൗ​ദി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​രാ​ജ്ഹി​യും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ, വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി ആ​സി​ഫ് ന​ദ്രു​ലും ആ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​​വെ​ച്ച​ത്.

    ഇ​രു​വ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, അ​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​ർ ബ​ന്ധം വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​രാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ളും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​വാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പു​തി​യ ന​ട​പ​ടി.

    X