    date_range 27 April 2026 8:23 AM IST
    date_range 27 April 2026 8:23 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ 1,414 പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി ദേ​ശീ​യ ര​ജി​സ്​​റ്റ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി

    ദേ​ശീ​യ ന​ഗ​ര പൈ​തൃ​ക ര​ജി​സ്​​റ്റ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പൈ​തൃ​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

    യാം​ബു: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്പ​ന്ന​ത വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന 1,414 പു​രാ​വ​സ്തു-​ച​രി​ത്ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടി ദേ​ശീ​യ പൈ​തൃ​ക ര​ജി​സ്​​റ്റ​റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ​യും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യു​മാ​ണ് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. പു​തു​താ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്; 525 ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് മാ​ത്രം ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഇ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ്: മ​ക്ക (378), അ​ൽ ജൗ​ഫ് (283), ഹാ​ഇ​ൽ (68), അ​ൽ ഖ​സീം (64), ജി​സാ​ൻ (34). കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലും ത​ബൂ​ക്കി​ലും 17 വീ​തം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും, അ​സീ​റി​ൽ 10, മ​ദീ​ന​യി​ൽ ആ​റ്, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​യി​ലും ന​ജ്‌​റാ​നി​ലും അ​ഞ്ച്​ വീ​തം, അ​ൽ ബാ​ഹ​യി​ൽ ര​ണ്ട്​ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പൈ​തൃ​ക പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച മ​റ്റ് സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും പൈ​തൃ​ക ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ക​മീ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ക​യ്യേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​യ്ക്കാ​യി ച​രി​ത്ര​സ്മാ​ര​ക​ങ്ങ​ൾ ക​രു​തി​വെ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​നും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    ഇ​തി​നാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​ക് ആ​ർ​ക്കൈ​വു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഡാ​റ്റാ​ബേ​സ് നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. പൈ​തൃ​ക സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്നും ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷി​ക​ൾ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഈ ​നീ​ക്കം ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

