Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:26 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:26 AM IST

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി സൗ​ദി

    സി​റി​യ, യ​മ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​ർ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​ത്
    ks relief
    കെ.​എ​സ്‌ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സി​റി​യ​യി​ലെ അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ്യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. വി​വി​ധ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ട്ട ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ആ​ശ്വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സി​റി​യ, യ​മ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ (കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വീ​ണ്ടും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സി​റി​യ​യി​ലെ ദാ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കെ.​എ​സ്. റി​ലീ​ഫ് ഏ​ജ​ൻ​സി 349 ഭ​ക്ഷ​ണക്കൊ​ട്ട​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സു​ഡാ​നി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​രി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് 830 ഭ​ക്ഷ​ണക്കൊട്ട​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്കം ബാ​ധി​ച്ച് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് 2,680 ഭ​ക്ഷ​ണക്കൊട്ട​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യും ഇ​തി​ലൂ​ടെ 16,000 ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​നം കി​ട്ടി​യ​താ​യും കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് വ​ക്താ​വ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യ​മ​നി​ലെ ഹു​ദൈ​ദ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജ​ല​വി​ത​ര​ണ, ശു​ചി​ത്വ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 15 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ വെ​ള്ളം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പ​മ്പ് ചെ​യ്യാ​ൻ വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 16,170 വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

