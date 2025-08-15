Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:21 AM IST

    വി​ഡി​യോ ഗെ​യിം വി​പ​ണി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 24 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ക​ൺ​സോ​ൾ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തു
    video game
    വി​ഡി​യോ ഗെ​യി​മി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ൾ

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ വി​ഡി​യോ ഗെ​യിം വി​പ​ണി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച. 2024, 2025 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ 24 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം വി​ഡി​യോ ഗെ​യിം ക​ൺ​സോ​ൾ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തു. 2024 ൽ 17 ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ന​ട​ന്ന​പ്പോ​ൾ 2025 ൽ ​ഇ​തു​വ​രെ 6,84,489 യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു.2024 ൽ ​ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് ചൈ​ന, ജ​പ്പാ​ൻ, യു.​എ​സ്.​എ, ഹോ​ങ്കോം​ഗ്, വി​യ​റ്റ്നാം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. 2025 ൽ ​ചൈ​ന വീ​ണ്ടും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​എ​സ്.​എ, ജ​പ്പാ​ൻ, വി​യ​റ്റ്നാം, ബ്രി​ട്ട​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    സൗ​ദി ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് 2024 (ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, സ്പേ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ക​മ്മി​ഷ​ൻ) ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റി​ൽ വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​ധാ​ന വി​ഡി​യോ ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം 88 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു. ഉ​പ​യോ​ഗ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഡാ​റ്റ​യി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​വൈ​സു​ക​ൾ 24.2 ശ​ത​മാ​ന​വും പ്ലേ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ 23.8 ശ​ത​മാ​ന​വും ഉ​പ​യോ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​വൈ​സ് ഉ​പ​യോ​ഗം 28.5 ശ​ത​മാ​നം എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ ഇ​ത് 21 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി. പ്ലേ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രി​ൽ 30.2 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ 15.1 ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്. 10 മു​ത​ൽ 19 വ​രെ വ​യ​സ്സു​ള്ള​വ​രി​ൽ പ്ലേ​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗം 54.8 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ 20-29 വ​യ​സ്സി​ൽ 30.8 ശ​ത​മാ​ന​വും 30-39 വ​യ​സ്സി​ൽ 23.8 ശ​ത​മാ​ന​വും 40-49 വ​യ​സ്സി​ൽ 15.3 ശ​ത​മാ​ന​വും, 50-59 വ​യ​സ്സി​ൽ 8.7 ശ​ത​മാ​ന​വും, 60-74 വ​യ​സ്സി​ൽ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​ന​വു​മാ​ണ്.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​വൈ​സു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത ഗെ​യി​മു​ക​ളി​ൽ വൈ​റ്റൗ​ട്ട് സ​ർ​വൈ​വ​ൽ (Whiteout Survival ) ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ റോ​ബ്‌​ളോ​ക്സ് (Roblox) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും സ​ബ്‌​വേ സ​ർ​ഫ​സ് (Subway Surfers) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, പ​ബ്‌​ജി മൊ​ബൈ​ൽ (PUBG Mobile) നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും, ഗ​രീ​ന ഫ്രീ ​ഫ​യ​ർ (Garena Free Fire) അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സ് ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​നി​ര ഹോ​സ്റ്റിം​ഗാ​യി മാ​റി​യ​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ഇ​ത് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ജൂ​ലൈ ഏ​ഴി​ന് തു​ട​ങ്ങി ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24 വ​രെ റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സ് വേ​ൾ​ഡ് ക​പ്പ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഗെ​യി​മിം​ഗ് ഹ​ബ് എ​ന്ന നി​ല​യെ ഇ​ത് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. 100-ത്തി​ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 2,000-ല​ധി​കം ക​ളി​ക്കാ​ർ 70 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ-​സ്പോ​ർ​ട്സി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

