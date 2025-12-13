Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:23 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്​​ത​ത കൈ​വ​രി​ച്ച്​ സൗ​ദി

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത നി​ര​ക്ക് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്നം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മാ​ണ് 121 ശ​ത​മാ​നം
    ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്​​ത​ത കൈ​വ​രി​ച്ച്​ സൗ​ദി
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ഭ​ക്ഷ്യോ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്​​ത​ത കൈ​വ​രി​ച്ച്​ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. സൗ​ദി ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സ്​​റ്റാ​റ്റി​സ്​​റ്റി​ക്സ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2024ലെ ​ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 2023നെ ​അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി സ​സ്യ-​ജ​ന്തു ജ​ന്യ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക, ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ വി​ക​സ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​ത്. മൃ​ഗോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ചെ​മ്മീ​ൻ 149 ശ​ത​മാ​ന​വും പാ​ലു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ 131 ശ​ത​മാ​ന​വും മു​ട്ട​ക​ൾ 103 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​യി​ലെ​ത്തി. ഇ​ത് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ശേ​ഷി​യു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തെ​യും ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ച നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന തോ​തി​ൽ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത കൈ​വ​രി​ച്ച​താ​യി സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. വ​ഴു​ത​ന​ങ്ങ 105 ശ​ത​മാ​നം, വെ​ണ്ട​ക്ക 102 ശ​ത​മാ​നം, വെ​ള്ള​രി​ക്ക 101 ശ​ത​മാ​നം, കു​മ്പ​ള​ങ്ങ 100 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഉ​ൽ​​പാ​ദ​ന വ​ള​ർ​ച്ചാ​നി​ര​ക്ക്. പ​ഴ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത നി​ര​ക്ക് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്നം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​മാ​ണ്. 121 ശ​ത​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​ത്തി​പ്പ​ഴം 99 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം എ​ത്തി. വാ​ർ​ഷി​കാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ചി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത നി​ര​ക്കി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന കൈ​വ​രി​ച്ചു. ഉ​ള്ളി ഉ​ൽപാ​ദ​നം 41.2 ശ​ത​മാ​നം, ത​ക്കാ​ളി 9.2 ശ​ത​മാ​നം, മ​ത്സ്യം 8.2 ശ​ത​മാ​നം, കോ​ഴി ഉ​ൽപാ​ദ​നം 1.4 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ല​ഭ്യ​മാ​യ ആ​കെ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ ഉ​പ​ഭോ​ഗം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 52.1 കി​ലോ​ഗ്രാം അ​രി, 35.8 കി​ലോ​ഗ്രാം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, 20.5 കി​ലോ​ഗ്രാം ഉ​ള്ളി, 19.6 കി​ലോ​ഗ്രാം ത​ക്കാ​ളി എ​ന്നി​വ​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    മൃ​ഗ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ ഉ​പ​ഭോ​ഗം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 70.3 ലി​റ്റ​ർ പാ​ലും 46.9 കി​ലോ​ഗ്രാം കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി​യും 235 മു​ട്ട​ക​ളും ആ​യി. പ​രി​സ്ഥി​തി-​ജ​ല-​കാ​ർ​ഷി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി, കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡേ​റ്റ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് സ്ഥി​തി​വി​വ​ര​ക്ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള രീ​തി​ശാ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudiarabiaSaudi Arabiafood production
    News Summary - Saudi Arabia achieves 100 percent self-sufficiency in food production
    Similar News
    Next Story
    X