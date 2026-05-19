മേഖലയിലെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗദിയും കുവൈത്തും

Posted Ondate_range 19 May 2026 10:54 PM IST
മേഖലയിലെ സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സൗദിയും കുവൈത്തുംtext_fields
News Summary - Saudi and Kuwait discuss recent developments in the region
റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങളും മുൻനിർത്തി സൗദി അറേബ്യയും കുവൈത്തും തമ്മിൽ ഉന്നതതല ചർച്ച നടത്തി. സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ലയുമായി കുവൈത്ത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ശൈഖ് ജറഹ് ജാബർ അൽ അഹമ്മദ് അൽ സബാഹ് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്.
മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷാ-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പുലർത്തേണ്ട ഏകോപനത്തെയും കൂടിയാലോചനകളെയും കുറിച്ചും ഇരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു. മേഖലയിലെ സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത നീക്കങ്ങളും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി.
