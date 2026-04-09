സൗദി-ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി; മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കം

സൗദി-ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തി; മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് പുതിയ നയതന്ത്ര നീക്കംtext_fields
റിയാദ്: പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യയുടെയും ഇറാന്റെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ നിർണായക ചർച്ച നടത്തി.
സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ ബിൻ അബ്ദുല്ലയുമായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചിയാണ് ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചത്. മേഖലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങളും ഇരു നേതാക്കളും വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്തു. സംഘർഷങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറക്കുന്നതിനും മേഖലയിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും സംഭാഷണത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകിയത്.
മേഖലയിലെ സമാധാനശ്രമങ്ങളിൽ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന ഒരു സുപ്രധാന നീക്കമായാണ് ഈ ചർച്ചയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
