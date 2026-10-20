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    സൗ​ദി ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    സൗ​ദി ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ര്‍ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ല​പ്പി പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ലീ​ഗ് സീ​സ​ണ്‍ 7 ന്‌ ​മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി 'സാ​സ സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം'​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദ​മ്മാം ത​റ​വാ​ട് റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മു​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍, പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ലീ​ഗ് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍, വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ള്‍, പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. വി​മോ​ദ് മോ​ഹ​ന​ന്‍ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സു​രേ​ഷ് റാ​വു​ത്ത​ര്‍, നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, നി​റാ​സ് യൂ​സു​ഫ്, ഷി​ബു ഷ​രീ​ഫ്, അ​വി​നാ​ശ്, ന​വാ​സ് ജ​ലീ​ല്‍, സ​ജീ​ര്‍, റി​യാ​സ് ഷാ​ഫി, റെ​ജി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​ദ്ദി​ഖ് കാ​യം​കു​ളം നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി. സു​ധീ​ര്‍ ന​സി​മു​ദ്ദീ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ടി.​എം സി​യാ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. 2026 ന​വം​ബ​ര്‍ 12,13 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ദ​മ്മാം ഗൂ​ഖ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ്‌ ആ​ല​പ്പി പ്രീ​മി​യ​ര്‍ ലീ​ഗ് സീ​സ​ണ്‍ 7 ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    News Summary - Saudi Alappuzha Souhrda Sangamam
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