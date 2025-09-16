Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightബാ​ഗേ​ജ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 6:49 AM IST

    ബാ​ഗേ​ജ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ബാ​ഗേ​ജ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    യാം​ബു: യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ബാ​ഗേ​ജു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള, വ്യോ​മ​യാ​ന സേ​വ​ന റേ​റ്റി​ങ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ (സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ്) ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ബാ​ഗേ​ജ് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണെ​ന്ന് സ്കൈ​ട്രാ​ക്സ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ദ​മ്മാ​മി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ​സ്ത യൂ​റോ​പ്യ​ൻ, ഏ​ഷ്യ​ൻ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്നു​ള്ള നേ​ട്ട​മാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യോ​മ​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നൂ​ത​ന ബാ​ഗേ​ജ് ഹാ​ൻ​ഡ്‌​ലി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ഫ​ലം ക​ണ്ട​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ബാ​ഗേ​ജ് ന​ഷ്ട​നി​ര​ക്ക് പൂ​ജ്യ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് എ​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര വ്യോ​മ​യാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ലെ ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ബാ​ഗേ​ജ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് ഈ​യി​ടെ സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചു. ബാ​ഗേ​ജ് ഡെ​ലി​വ​റി​യു​ടെ വേ​ഗ​ത​യും കൃ​ത്യ​ത​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ദ​മ്മാ​മി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം മി​ക​ച്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​മാ​ന ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നു.

    റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കും സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030നും ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി അ​വ​യു​ടെ ഹാ​ൻ​ഡ്‌ ലി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തും നേ​ട്ട​ത്തി​ന് വ​ഴി​വെ​ച്ചു. സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഗ​ൾ​ഫ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള ടോ​പ്പ് ടെ​ന്നി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​തും വ​മ്പി​ച്ച നേ​ട്ട​മാ​ണ്. താ​യ്‌​വാ​നി​ലെ താ​യ്‌​വാ​ൻ, ജ​പ്പാ​നി​ലെ ക​ൻ​സാ​യി, സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ലെ ചാം​ഗി തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ​യും യൂ​റോ​പ്പി ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന വ്യോ​മ​യാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വ്യോ​മ​യാ​ന വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ദ​മ്മാ​മി​ലെ കി​ങ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    ചെ​ക്-​ഇ​ൻ മു​ത​ൽ അ​ന്തി​മ ഡെ​ലി​വ​റി വ​രെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യു​ടെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ബാ​ഗേ​ജ് ട്രാ​ക്കി​ങ് പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന സ്മാ​ർ​ട്ട് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ ഗ​ൾ​ഫ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ​ലി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പ്ര​ക​ട​ന നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സൗ​ദി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ബാ​ഗേ​ജ് വേ​ഗ​ത്തി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യും ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഖ​ക​ര​മാ​ക്കു​ക​യും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ടം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi airportsbaggageSaudissecuring
    News Summary - Saudi airports focus on securing baggage
    Similar News
    Next Story
    X