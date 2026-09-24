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    ത്വാഇഫും യാംബുവും ലക്ഷ്യമിട്ട്​ ഹൂതികളുടെ ബാലിസ്​റ്റിക്​ മിസൈലുകൾ; തടഞ്ഞ്​​ സൗദി വ്യോമസേന

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    ആറ്​ ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകൾ തകർത്തു
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യക്ക്​ നേരെ വീണ്ടും ഭീകരസംഘടനയായ ഹൂതി മിലിഷ്യയുടെ വ്യോമാക്രമണ ശ്രമം. ഹൂതി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന്​ തൊടുത്തുവിട്ട ആറ്​ ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകൾ സൗദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി തടയുകയും തകർക്കുകയും ചെയ്തതായി സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള അറബ് സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി അറിയിച്ചു.

    വ്യാഴാഴ്ചയാണ്​ പ്രസ്​താവന പുറത്തുവിട്ടത്​. ത്വാഇഫ്​, യാംബു എന്നീ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഹൂതികളുടെ ആക്രമണ നീക്കത്തെയാണ് വ്യോമസേന തകർത്തത്. ഹൂതി മിലിഷ്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയായ സംഘർഷ വളർത്തലിനും നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശക്തവും കർശനവുമായ നടപടികളോടെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് സഖ്യസേന വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Houthi ballistic missiles targeting Taif and Yanbu intercepted by Saudi Air Force
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