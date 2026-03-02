Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 March 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 8:48 AM IST

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും സൗ​ദിയു​ടെ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി; വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ആ​ണ് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്
    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും സൗ​ദിയു​ടെ സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി; വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: യു​ദ്ധ​ക്കെ​ടു​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലേ​ക്ക് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ പു​തി​യ ബാ​ച്ച് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ എ​ത്തി​യ​താ​യി സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു. ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ട്ര​ക്കു​ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റി​​ന്റെ (കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യ്ക്കാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ധ​ന​സ​മാ​ഹ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ ‘സൗ​ദി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച​ർ ആ​ൻ​ഡ് ഹെ​റി​റ്റേ​ജ്’ ആ​ണ് സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ വ​ഴി അ​ർ​ഹ​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഇ​വ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. കൃ​ത്യ​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട്,

    ഏ​റ്റ​വും ദു​ർ​ബ​ല​രാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ക​ടു​ത്ത ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും മോ​ശം ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളു​ടെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യ്ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം സൗ​ദി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ഹാ​യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ നേ​ര​ത്തെ വ​ലി​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ​ഹാ​യം ഗ​സ്സ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Saudi aid reaches Gaza again; KS Relief begins distribution
    Similar News
    Next Story
    X