Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ളം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 1:45 PM IST

    സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ളം അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ളം അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ളം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ര​ള മു​ൻ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കാ​യം​കു​ളം റി​യാ​ദ് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കൃ​പ)​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ മു​ൻ കൃ​പ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​െൻറ ര​ണ്ടാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക അ​നു​സ്മ​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ത്‌​ഹ​യി​ലെ ഡി ​പാ​ല​സ്​ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ല​വ്ഷോ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.കേ​ര​ള മു​ൻ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു.

    സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​െൻറ പേ​രി​ൽ മി​ടു​ക്ക​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ്ക്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ടി.​എം. അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കോ​യ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര, അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ക്ലീ​റ്റ​സ്, മ​ധു പ​ട്ടാ​മ്പി, റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, എം. ​സാ​ലി​ഹ്, സു​ധീ​ർ കു​മ്മി​ൾ, ക്ലീ​റ്റ​സ്, സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, സ​ലിം അ​ർ​ത്തി​യി​ൽ, ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​യം, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, നി​സാ​ർ മൈ​ത്രി, നി​ഹാ​സ് പാ​നൂ​ർ, സ​ലീം വാ​ലി​ല്ലാ​പ്പു​ഴ, ഖാ​ൻ പ​ത്ത​നാ​പു​രം, അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, ബി​നോ​യ്‌ മ​ത്താ​യി, ന​വാ​സ് വ​ല്ലാ​റ്റി​ൽ, മ​ജീ​ദ് പൂ​ള​ക്കാ​ടി, പീ​റ്റ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ലിം സ​ഖാ​ഫി, മ​ജീ​ദ് പ​തി​നാ​റു​ങ്ക​ൽ, സൈ​ഫ് എ​ട​പ്പാ​ൾ, ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ്, പി.​ബി. ഷാ​ജി കൊ​ച്ചി​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ്, സി​യാ​ദ് വ​ർ​ക്ക​ല, സ​ന​ൽ ഹ​രി​പ്പാ​ട്, ഷി​റാ​സ്, യാ​സി​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, കൃ​പ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശേ​രി, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ക​ബീ​ർ മ​ജീ​ദ്, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​കെ. ഷാ​ജി, സൈ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം, നൗ​ഷാ​ദ് യാ​ക്കൂ​ബ്, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മ​ജീ​ദ്, ദേ​വ​ദാ​സ് ഈ​രി​ക്ക​ൽ, ബ​ഷീ​ർ കോ​യി​ക്ക​ലേ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, അ​ൽ​താ​ഫ്, സ​മീ​ർ റൈ​ബോ​ക്, ഷം​സ്‌ വ​ട​ക്കേ​ത​ല​ക്ക​ൽ, സു​ധി​ർ മ​ജീ​ദ്, റ​ഷീ​ദ്​ ചേ​രാ​വ​ള്ളി, അ​മീ​ൻ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ, നി​റാ​ഷ്, സു​നി​ർ, മി​ദ്‌​ലാ​ജ്, നി​സാം കാ​യം​കു​ളം, ഖൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീ​മി​ന് ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശേ​രി, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ല​വ്ഷോ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി പോ​കു​ന്ന ആ​ഖി​ഫ് ഷാ​ജി​ക്ക് ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കീ​മും ഫ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:memorialsaudinewsgulf
    News Summary - Sattar Kayamkulam Memorial
    Similar News
    Next Story
    X