Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസത്താർ കായംകുളം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 12:53 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 12:54 PM IST

    സത്താർ കായംകുളം അനുസ്മരണം നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    സത്താർ കായംകുളം അനുസ്മരണം നാളെ
    cancel
    camera_alt

    സ​ത്താ​ർ

    കാ​യം​കു​ളം

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കാ​യം​കു​ളം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​​ന്റെ ര​ണ്ടാം ച​ര​മ​വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മൂ​ന്നി​ന്​ ബ​ത്ഹ​യി​ലെ ഡി ​പാ​ല​സ്​ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന മു​ൻ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​എ. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​ക്കിം ഉ​ത്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ത്താ​ർ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി കൃ​പ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി വ്യ​വ​സാ​യി ടി.​എം. അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    Similar News
    Next Story
    X