Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗാ​ന്ധി​യെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:07 AM IST

    ഗാ​ന്ധി​യെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യി വാ​യി​ച്ച്​ ചി​ല്ല സ​ർ​ഗ​വേ​ദി

    text_fields
    bookmark_border
    ഗാ​ന്ധി​യെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യി വാ​യി​ച്ച്​ ചി​ല്ല സ​ർ​ഗ​വേ​ദി
    cancel
    camera_alt

    സ്നി​ഗ്ധ വി​പി​ൻ പു​സ്​​ത​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: പി​യു​ഷ് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ​യു​ടെ ‘ഫ്രം ​ഗാ​ന്ധി ടു ​ന്യൂ ഗാ​ന്ധി’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​ജി​യെ വ്യ​ത്യ​സ്​​ത കോ​ണി​ലൂ​ടെ വാ​യി​ച്ച്​ റി​യാ​ദി​ലെ ചി​ല്ല സ​ർ​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തെ വ​യ​ന​പ​രി​പാ​ടി. ഗാ​ന്ധി ഒ​രു ച​രി​ത്ര വ്യ​ക്തി​യാ​യി മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കാ​ലാ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​മാ​യി പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​തീ​ക​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക പ​ഠ​ന​മാ​ണ്​ ഈ ​പു​സ്​​ത​ക​മെ​ന്ന്​ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി.​കെ. ഷ​ഹീ​ബ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ൻ​ജി തോ​മ​സി​​ന്റെ ‘ദ ​ഹേ​റ്റ് യു ​ഗീ​വ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ സ്നി​ഗ്ധ വി​പി​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വം​ശീ​യ​ത, പൊ​ലീ​സ് അ​ക്ര​മം, സാ​മൂ​ഹി​ക അ​നീ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ ശ​ക്ത​മാ​യി ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന കൃ​തി​യി​ൽ, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ വേ​ദ​ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​യി മാ​റു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ്നി​ഗ്ധ പ​റ​ഞ്ഞു. യു​വ​ജ​ന ശ​ബ്​​ദ​വും ബ്ലാ​ക്ക് ലൈ​വ്‌​സ് മാ​റ്റ​ർ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും നോ​വ​ലി​ന് സ​മ​കാ​ലി​ക പ്ര​സ​ക്തി ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ വാ​യ​നാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​ക​മെ​ന്നും സ്നി​ഗ്ധ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സ​ഹ​ർ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ ‘വൈ​ൽ​ഡ് തോ​ൺ​സ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ൽ ഷിം​ന സീ​ന​ത്ത് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ധി​നി​വേ​ശം വെ​റും ഭൂ​മി കൈ​യേ​റ്റ​മ​ല്ല, തൊ​ഴി​ലും ജീ​വി​ത​വും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ഈ ​കൃ​തി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ചി​ല്ല​യു​ടെ സ്വ​ന്തം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യ റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര​യു​ടെ ‘പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ടൊ​രാ​ൾ’ എ​ന്ന നോ​വ​ലി​​നെ ന​ജിം കൊ​ച്ചു​ക​ലു​ങ്ക് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്വ​കാ​ര്യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ത്ത്, സ്നേ​ഹ​വും ന​ഷ്​​ട​വും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നി​സ്സ​ഹാ​യ​ത​യും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൃ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. രോ​ഗി​ക​ളാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്കി​ട​ക്ക​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രോ​ടൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ കൂ​ട്ടി​രി​പ്പു​കാ​രു​ടെ​യും നൊ​മ്പ​ര​വും വി​ഹ്വ​ല​ത​ക​ളും ല​ളി​ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ റ​ഫീ​ഖ് വ​ര​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​വെ​ന്നും ന​ജിം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സീ​ബ കൂ​വോ​ട് മോ​ഡ​റേ​റ്റ് ചെ​യ്ത വാ​യ​ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, റ​ഫീ​ഖ് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ വ​ട​ക​ര, വി​പി​ൻ കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Sargavedi does not read Gandhi as a politician
    Similar News
    Next Story
    X