Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    22 Dec 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    22 Dec 2025 8:00 AM IST

    ശാ​റ ഹി​റ മ​ല​യാ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഫാ​മി​ലി സം​ഗ​മം

    ശാ​റ ഹി​റ മ​ല​യാ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഫാ​മി​ലി സം​ഗ​മം
    ജി​ദ്ദ ശാ​റ ഹി​റ മ​ല​യാ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​ഥ​മ ഫാ​മി​ലി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽനി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ശാ​റ ഹി​റ മ​ല​യാ​ളി സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​ഥ​മ ഫാ​മി​ലി സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വാ​ദി​മു​രീ​ഖി​ലെ മെ​റീ​ന വി​ല്ല​യി​ൽ ‘ഹി​റാ എ​​ൻ​റ​ർ​ടൈ​ൻ 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം ജി​ദ്ദ പൗ​രാ​വ​ലി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹ​സീ​ബ് പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​സ്​​മാ​ഈ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ, ഹ​സ്സ​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, സ​ജാ​ദ് പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ, ഷാ​ഹീം, നൗ​ഷാ​ദ് ചെ​മ്മാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ശാ​റ ഹി​റ കൂ​ട്ടാ​യ്മ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഇ​സ്മാ​യീ​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​ഫീ​ക്ക് ആ​ര്യാ​ട​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗാ​ന​മേ​ള​യും വ​ടം​വ​ലി​യും ഷൂ​ട്ട് ഔ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ, കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

