    Posted On
    date_range 30 May 2026 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 8:07 AM IST

    സ​നു മ​ഠ​ത്തി​ലി​​ന്റെ മ​ക​ന് ന​വ​യു​ഗം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി

    ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​നു മ​ഠ​ത്തി​ലി​​ന്റെ മ​ക​ൻ മൃ​ദു​ലി​ന് ന​വ​യു​ഗം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റു​ന്നു  

    ദ​മ്മാം/​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം ദ​മ്മാ​മി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യ ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്ക്കാ​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും, ദ​ല്ല മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റും, പ്ര​മു​ഖ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യി​രു​ന്ന സ​നു മ​ഠ​ത്തി​ലി​​ന്റെ മ​ക​ൻ മൃ​ദു​ലി​ന് ന​വ​യു​ഗം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. മൃ​ദു​ലി​െൻറ തു​ട​ർ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​നാ​യി ന​വ​യു​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ഫ​ണ്ട് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ട​യ്ക്ക​ൽ അ​യി​ര​ക്കു​ഴി​യി​ലു​ള്ള സ​നു​വി​െൻറ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ന​വ​യു​ഗം ദ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സ്സാം കൊ​ല്ലം ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റ്റം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​പി.​ഐ ക​ണ്ണം​കോ​ട് ബ്രാ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി. ​വീ​ണ, ലോ​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം സ​ന്തോ​ഷ് ആ​യി​ര​ക്കു​ഴി, ന​വ​യു​ഗം കോ​ദ​രി​യ യൂ​നി​റ്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ് പു​ന​ലൂ​ർ, ന​വ​യു​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ താ​ഹ, ര​വി, സ​ജി​ല നി​സ്സാം, സീ​ന​ത്ത് റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും സ​നു​വി​െൻറ അ​മ്മ രാ​ധാ​മ​ണി അ​മ്മ, ഭാ​ര്യ മി​നി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​വ​യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ലം മു​ത​ൽ നേ​തൃ​ത്വ​നി​ര​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന സ​നു മ​ഠ​ത്തി​ൽ, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:damamsaudiarabiaNavayugam DammamThiruvananthapuram
    News Summary - Sanu Mathathili's son hands over Navayugam educational financial assistance
