Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    20 Dec 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    20 Dec 2025 8:58 AM IST

    സന്തോഷ്​ കുമാറി​ന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

    സന്തോഷ്​ കുമാറി​ന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു
    സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ

    റി​യാ​ദ്: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്​​ച റി​യാ​ദി​ലെ​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മ​രി​ച്ച കൊ​ല്ലം മേ​ലി​ല സ്വ​ദേ​ശി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റി​​ന്റെ (55) മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ സം​സ്​​ക​രി​ച്ചു. ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ​മൂ​ലം ശു​മൈ​സി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം.

    റി​യാ​ദി​ൽ അ​ൽ ശ​ബാ​ബ് ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. പി​താ​വ്: പ​വ​ന​ൻ (പ​രേ​ത​ൻ). മാ​താ​വ്: സ​ര​ള. ഭാ​ര്യ: മ​ഞ്ജു. മ​ക്ക​ൾ: അ​നു​ഷ, അ​ജീ​ഷ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്​​സ്പ്ര​സ്​ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്കാ​ണ്​​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി സ്വ​ദേ​ശ​ത്ത്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യി സം​സ്​​ക​രി​ച്ചു. ​റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​യാ​ദ് കാ​യം​കു​ള​ത്തി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

