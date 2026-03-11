Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightട്വ​ൻ​റി ട്വ​ൻ​റി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 March 2026 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 12:20 PM IST

    ട്വ​ൻ​റി ട്വ​ൻ​റി ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ സ​ഞ്ജു​വി​​ന്റെ താ​ണ്ഡ​വം; ആ​വേ​ശ​ക്ക​ട​ലാ​യി ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ട്വ​ൻ​റി ട്വ​ൻ​റി ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ സ​ഞ്ജു​വി​​ന്റെ താ​ണ്ഡ​വം; ആ​വേ​ശ​ക്ക​ട​ലാ​യി ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ട്വ​ൻ​റി ട്വ​ൻ​റി ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വി​ജ​യം

    ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ത​ബൂ​ക്ക്: ട്വ​ൻ​റി ട്വ​ൻ​റി ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വി​ജ​യ​വും സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഇ​ന്നി​ങ്​​സും ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. സ്പോ​ർ​ട്സ് ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശ​രാ​ലാം സൂ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ച് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചാ​ണ് കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കി​ട്ട​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഈ ​വി​ജ​യം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു ഉ​ത്സ​വം പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി ഓ​പ്പ​ണ​റാ​യി ഇ​റ​ങ്ങി ആ​ദ്യ പ​ന്ത് നേ​രി​ട്ട് ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച​തും, ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ച് മു​ൻ ഇ​തി​ഹാ​സ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ടി മ​ധു​ര​മാ​യി. ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ഖാ​ദ​ർ ഇ​രി​ട്ടി, അ​ജ്മ​ൽ പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്, റി​ഷാ​ദ് ക​ണ്ണാ​പ്പി, ജ​ലീ​ൽ നീ​രോ​ൽ​പാ​ലം, ഗീ ​വ​ർ​ഗീ​സ് കെ. ​പോ​ൾ, സ​യി​ദ് അ​രി​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട്, ജാ​ബി​ർ ജീ​പാ​സ്, ഷാ​ഫി സ​ലൂ​ൺ, അ​ജി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ഷ​റ​ഫു റ​സ്മി​യ, അ​ലി പൊ​ന്നാ​നി, മ​ഷൂ​ദ് പൊ​ന്നാ​നി, ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ തി​രൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sanju SamsonseaexpatsPerformancetwenty20 world cup
    News Summary - Sanju's performance in the Twenty20 World Cup; Expats in Tabuk are in a sea of ​​excitement
    Similar News
    Next Story
    X