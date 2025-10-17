Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:36 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:36 AM IST

    സംഗമം സോ​ക്ക​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്

    സംഗമം സോ​ക്ക​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ന്
    റി​യാ​ദ്: 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ളെ അ​ട​ക്കി​വാ​ണ സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ അ​ത്യ​ന്തം ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്ലൗ​ഡ്ബെ​റി ഡെ​ന്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ.​ജി.​സി സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ-2025 പ​വേ​ഡ് ബൈ ​ന്യൂ സ്പൈ​ഡ​ർ പ്ല​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് റി​യാ​ദി​ലെ ദി​റാ​ബ് ദു​ര​ത് മ​ലാ​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് (വെ​ള്ളി) തു​ട​ക്ക​മാ​വും.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ രീ​തി​യി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മം ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി റി​യാ​ദി​ലെ മ​റ്റു ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര വേ​ദി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്നും ഒ​രു റ​ഫ​റ​ൽ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളും സം​ഗ​മം കു​രു​ന്നു​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണ്ണ ശ​ബ​ള​മാ​യ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ന​ട​ക്കും. കി​ക്കേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി, റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സി​നെ​യും എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ എ​ഫ്.​സി​യെ​യും ആ​ദ്യ​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി മു​ത​ൽ രാ​ത്രി എ​ട്ടു​മ​ണി വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ജേ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​പ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​ത്തു​കൂ​ട​ലു​ക​ളും ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നു. ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ലേ​ലം വി​ളി​യോ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത നാ​ലു ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ര​ണ്ടാം ആ​ഴ്ച​യി​ലും മൂ​ന്നാം ആ​ഴ്ച​യി​ലും സം​ഗ​മം ജൂ​നി​യ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഗ​മം ലെ​ജ​ൻ​ഡ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ടോ​ടെ സം​ഗ​മം സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് കി​ഡ്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​ധാ​ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

