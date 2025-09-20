Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 7:48 AM IST

    സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ 2025; താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക​മാ​യ ലേ​ലം വി​ളി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ്: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് തെ​ക്കേ​പ്പു​റം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ റി​യാ​ദി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സം​ഗ​മം ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 31ാമ​ത് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യ 'സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ 2025' മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ലേ​ലം വി​ളി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    31 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സം​ഗ​മം ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി റി​യാ​ദി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ളി​ലെ താ​ര​രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രാ​ണ്. താ​ര​ലേ​ല പ​രി​പാ​ടി എ.​ജി.​സി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ക്ലൗ​ഡ്ബ​റി ഡെ​ന്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ടൈ​ഗ്രി​സ് വാ​ലി ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ടി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    'സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ 2025' ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ നാ​ലാ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ ഓ​ൾ​ഡ് ഖ​ർ​ജ് റോ​ഡ് ഇ​സ്കാ​ൻ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ, ലെ​ജ​ൻ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. നാ​ലാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി 400ത്തി​ൽ അ​ധി​കം സം​ഗ​മം കു​ടും​ബി​നി​ക​ള​ട​ക്കം 1000 ത്തി​ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    'സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ 2025' ലേ​ല​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് പ്യ​നീ​ർ​സ് എ​ഫ്.​സി, തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ്, എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി, കി​ക്കേ​ഴ്സ്സ്‌ എ​ഫ്.​സി എ​ന്നീ ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ൾ 64 ക​ളി​ക്കാ​രെ ലേ​ലം വ​ഴി വി​ളി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. റി​യാ​ദ് പ്യ​നീ​ർ​സ് എ​ഫ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ള്ള ജാ​വേ​ദ്, ഐ​ക്ക​ൺ പ്ല​യ​ർ ഫ​ഹീം, ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് എം.​എം റം​സി, സി.​ഇ.​ഒ ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ മു​സ്ത​ഫ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലു​ത്ഫി ലു​ക്മാ​ൻ, സി.​ഫ്.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹ​ബാ​സ്, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ കെ.​വി ഷ​മീ​ർ, തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എം ഇ​ല്യാ​സ്, ഐ​ക്ക​ൺ പ്ല​യ​ർ ശ​ഫാ​ഫ്, ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് ആ​ദം നാ​ല​കം, സി.​ഇ.​ഒ ഷാ​ഹി​ദ് അ​ബ്ദു​സ​ലാം, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി​റാ​ജ് മൂ​സ, സി.​ഫ്.​ഒ മ​ഷ​ർ അ​ലി, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്ദു റി​ഫാ​യി, എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി ഹാ​രി​സ്, ഐ​ക്ക​ൺ പ്ല​യ​ർ ജാ​സ്സിം, ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് അ​ജ്മ​ൽ, സി.​ഇ.​ഒ പി.​എം ഇ​ല്യാ​സ്, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​സ്.​എം അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, സി.​ഫ്.​ഒ വി.​എം റാ​ഷി​ദ്, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ എം.​വി നൗ​ഫ​ൽ , കി​ക്കേ​ഴ്സ് എ​ഫ്. സി ​ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​സ്.​എം യു​നു​സ്, ഐ​ക്ക​ൺ പ്ല​യ​ർ റ​മീ​സ്, ഹെ​ഡ് കോ​ച്ച് ആ​ഷി​ഖ്, സി.​ഇ.​ഒ അ​നീ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഫീ​ദ്, സി.​എ​ഫ്.​ഒ ഫാ​രി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ കെ.​എം ഷെ​മ്മി എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളെ പ്ര​ധി​നി​ധി​ക​രി​ച്ചു ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സം​ഗ​മം സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡാ​നി​ഷ് ബ​ഷീ​ർ, റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ 150 ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ലേ​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബി​ലാ​ൽ സ​ക്ക​രി​യ​യും ദി​ൽ​ബ​ർ ഡാ​നി​ഷും ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ലൈ​വ് ടെ​ലി​കാ​സ്റ്റ് നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​രും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ച്ചു. ലേ​ല​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സി​നു കി​ക്കേ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി ടീം ​അ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    സം​ഗ​മം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ.​വി ഡാ​നി​ഷ്, ഇ​ബ്നു, ന​ദീം എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. സം​ഗ​മം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം പ​ള്ളി​ത്താ​യ​ത്, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​എം ഇ​ല്യാ​സ്, സീ​നി​യ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം എം.​വി നൗ​ഫ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​വി ഹ​നാ​ൻ ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​കെ ഫാ​രി​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​സിം അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.

