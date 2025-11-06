Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:03 AM IST

    സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ ഫൈ​ന​ൽ നാ​ളെ ; പോ​രാ​ട്ടം റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സും ത​മ്മി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ ഫൈ​ന​ൽ നാ​ളെ ; പോ​രാ​ട്ടം റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സും ത​മ്മി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    സം​ഗ​മം ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സോ​ക്ക​ർ മൂ​ന്നാം വാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജൂ​നി​യ​ർ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളും സം​ഗ​മം ലെ​ജ​ൻ​ഡ് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ളും

    റി​യാ​ദ്​: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ തെ​ക്കേ​പ്പു​റം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ റി​യാ​ദി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സം​ഗ​മം ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 31ാമ​ത് ക്ലൗ​ഡ്ബെ​റി ഡെൻറ​ൽ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബൈ.​എ.​ജി.​സി സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ ഫൈ​ന​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച. റി​യാ​ദി​ലെ ദി​റാ​ബ് ദു​റ​ത് മ​ലാ​ബ് സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ 5.30 മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ കെ.​വി. ഫ​ഹീം ന​യി​ക്കു​ന്ന റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സ് എ​ഫ്.​സി​യും ശ​ഫാ​ഫ് ന​യി​ക്കു​ന്ന തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം 3.30 മു​ത​ൽ സം​ഗ​മം സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, കി​ഡ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും.

    മൂ​ന്നാം​വാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കി​ക്കേ​ർ​സ് എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചാ​യ തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സി​െൻറ സ​ൽ​മാ​നു​ള്ള ടൈം ​ഹൗ​സ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ഫോ​സ റി​യാ​ദ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പി. ​നൗ​ഷാ​ദ് അ​ലി​യും സം​ഗ​മം ട്രോ​ഫി സി.​ടി. സു​ൾ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ലി​യും ചേ​ർ​ന്നു സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ​യെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ടു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് തോ​ൽ​പി​ച്ച്​ റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സും ഫൈ​ന​ൽ ബ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സി​െൻറ റ​ഷീ​ദ്​ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചാ​യി. സം​ഗ​മം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കെ.​എം. ഇ​ല്യാ​സ്​ പു​ര​സ്​​കാ​ര​വും ലു​ഹ ഗ്രൂ​പ്പ് എം.​ഡി ത​ർ​ഫി​ൻ ബ​ഷീ​ർ സം​ഗ​മം ട്രോ​ഫി​യും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ജൂ​നി​യ​ർ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഫാ​ഹി​ഖ് മാ​മ്മു നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ അ​ത്‌​ല​റ്റി​കോ അ​ൽ ദി​രി​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന്​ ഖി​ദി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. റെ​ഹാ​ൻ റം​സി മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചാ​യി.

    സം​ഗ​മം മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി ഷ​ഹ​ൽ അ​മീ​ൻ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഐ.​പി. ഉ​സ്മാ​ൻ കോ​യ, കെ.​എം. ഇ​ല്യാ​സ്, എ​സ്. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ബാ​സി​ത് അ​രോ​മ, പി.​ടി. അ​ൻ​സാ​രി, ഫ​ഹ​ദ് മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ജേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സി​െൻറ​യും മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ന്നേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി എ​സ്.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ് അ​ലി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ലെ​ജ​ൻ​ഡ് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ഫൈ​ന​ലി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് കൊ​മ്പ​ൻ​സ്, മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട എ​ഫ്.​സി​യെ തോ​ൽ​പി​ച്ച്​ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    പി. ​സ​ലിം, എം.​വി. നൗ​ഫ​ൽ, സി​റാ​ജ് മൂ​സ, അ​നീ​സ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഹ​സ്സ​ൻ കോ​യ മു​ല്ല​വീ​ട്ടി​ൽ, മൊ​യ്‌​ദു മൊ​ല്ല​ൻ​റ​കം, കെ.​പി. സി​ദ്ധീ​ഖ്, ഷ​ഹ​ൽ അ​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മം ലെ​ജ​ൻ​ഡ് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സി​െൻറ​യും വി​ന്നേ​ഴ്‌​സി​െൻറ​യും മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സേ​ഫ്റ്റി മോ​ർ എം.​ഡി കെ.​പി. ഹാ​രി​സ് ലെ​ജ​ൻ​ഡ് ഫു​ട്​​ബാ​ൾ വി​ന്ന​ർ ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ 23 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഗ​മം മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി ഷ​ഹ​ൽ അ​മീ​ന്​ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:foot ballfinalSaudi News
    News Summary - Sangam Soccer Final Day
    Similar News
    Next Story
    X