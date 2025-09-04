Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    4 Sept 2025 1:21 PM IST
    date_range 4 Sept 2025 1:21 PM IST

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    സ​മ​സ്ത നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന സൗ​ദി​ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല ത​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ ഐ​ദ​റൂ​സി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ലു മു​ത​ല്‍ എ​ട്ടു വ​രെ കാ​സ​ര്‍കോ​ട് കു​ണി​യ വ​ര​ക്ക​ല്‍ മു​ല്ല​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ള്‍ ന​ഗ​റി​ല്‍ 'ആ​ദ​ര്‍ശ വി​ശു​ദ്ധി നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ​മ​സ്ത സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നൂ​റാം വാ​ര്‍ഷി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ സൗ​ദി​ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. എ​സ്.​ഐ.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഉ​ബൈ​ദു​ല്ല ത​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ ഐ​ദ​റൂ​സി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ചാ​ര​ണോ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സൈ​ദു ഹാ​ജി മൂ​ന്നി​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ മീ​റ്റ് രൂ​പം ന​ൽ​കി. അ​ട്ട​പ്പാ​ടി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​പ്പി​ൽ വ​രു​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന അ​ട്ട​പ്പാ​ടി ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സ​ർ​വി​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ ​എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ സം​രം​ഭ​മാ​യ പ്രീ ​പ്രൈ​മ​റി ആ​ൻ​ഡ് പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം, 100 പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ​ത​ല പ​ര്യ​ട​നം, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ നി​ധി തു​ട​ങ്ങി ബ​ഹു​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​സി സൗ​ദി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി അ​റ​ക്ക​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ഖ​വി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഫൈ​സി വെ​ള്ളി​ല, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ദാ​രി​മി ആ​ല​മ്പാ​ടി, സു​ഹൈ​ൽ ഹു​ദ​വി, മാ​ഹി​ൻ വി​ഴി​ഞ്ഞം, അ​യ്യൂ​ബ് ബ്ലാ​ത്തൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, ഫ​രീ​ദ് ഐ​ക്ക​ര​പ്പ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി ഹു​ദ​വി സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​ർ​ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി ദാ​രി​മി പു​ല്ലാ​ര ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

