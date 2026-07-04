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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 July 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 7:31 AM IST

    സ​മ​സ്ത ശ​താ​ബ്​​ദി ആ​ഘോ​ഷം: റി​യാ​ദി​ൽ ‘അ​സ്സു​ഫ്ഫ നാ​ട്ടു​ദ​ർ​സി’​ന് തു​ട​ക്കം

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    സ​മ​സ്ത ശ​താ​ബ്​​ദി ആ​ഘോ​ഷം: റി​യാ​ദി​ൽ ‘അ​സ്സു​ഫ്ഫ നാ​ട്ടു​ദ​ർ​സി’​ന് തു​ട​ക്കം
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    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘അ​സ്സു​ഫ്ഫ നാ​ട്ടു​ദ​ർ​സി’​ന്

    റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സ​മ​സ്ത​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘നൂ​റ് പ്ര​കാ​ശ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘അ​സ്സു​ഫ്ഫ നാ​ട്ടു​ദ​ർ​സി’​ന് റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം പ​ഠി​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നാ​ട്ടു​ദ​ർ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​വാ​സി​ത​ല വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ര​ചി​ച്ച ‘അ​ൽ വ​ജീ​സ്’ എ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​ണ് ഈ ​നാ​ട്ടു​ദ​ർ​സി​ൽ പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്ര​ന്ഥ​ക​ർ​ത്താ​വി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഇ​ജാ​സ​ത്തും (അ​നു​മ​തി) പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും സി​ദ്ധി​ച്ച പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ ഗു​രു​ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക്ലാ​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ബ​ത്ഹ​യി​ലെ ഡി ​പാ​ല​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ള​മ​തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് ബാ​ഖ​വി ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഷീ​ദ് സ​ഖാ​ഫി ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ സ​അ​ദി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് താ​നാ​ളൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​യാ​ദി​െൻറ വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ലാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച 30 ക്ലാ​സ്സു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്, സ​മ​സ്ത സെൻറി​ന​റി സ​മ്മേ​ള​ന ന​ഗ​രി​യാ​യ വാ​ദി ഹ​റ​മൈ​നി​യി​ൽ വെ​ച്ച് കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന ദ​ർ​സോ​ടെ​യാ​യി​രി​ക്കും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​വി​ജ്ഞാ​ന പ​ഠ​ന​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​രി​സ​മാ​പ്തി​യാ​വു​ക.

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    TAGS:Samasthaislamic studiescentenary celebration
    News Summary - Samastha Centenary Celebrations: ‘Assuffa Nattu Dars’ begins in Riyadh
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