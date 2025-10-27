Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 27 Oct 2025 7:23 AM IST
    date_range 27 Oct 2025 7:23 AM IST

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ സ​മാ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് കി​രീ​ടം

    Sama United FC, the winners of the Media One Super Cup held in Jeddah, with the team trophy
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ സ​മാ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ജി​ദ്ദ: മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജ​യ​ത്തോ​ടെ സ​മാ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി​ക്ക് കി​രീ​ടം. നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ കാ​ണി​ക​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ല് ഗോ​ളി​നാ​ണ് അ​ബീ​ർ സ​ലാ​മ​ത്ത​ക് എ​ഫ്.​സി​യെ ത​ക​ർ​ത്ത് സ​മാ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ അ​മ്പ​ല​ങ്ങാ​ട​ൻ, ഫ​സ​ൽ കൊ​ച്ചി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യ കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് സി.​ഇ.​ഒ അ​നീ​സ് മ​ണ്ണ​ത്താ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൗ​ദി ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ റീ​ജി​യ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് ഹ​സ​നു​ൽ ബ​ന്ന പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    റ​ണ്ണ​ർ​അ​പ്പ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ അ​ബീ​ർ സ​ലാ​മ​ത്ത​ക് എ​ഫ്‌.​സി​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി ഐ​വ ഫു​ഡ്സ് സി.​ഇ.​ഒ ഷ​മീ​ർ ബാ​ബു, ഇ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ട്രെ​യ്നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാം ഡെ​വ​ലെ​പ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ബാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ടീ​മാ​യ സ​മാ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന്റെ ഷെ​യ്നാ​ണ് മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നും ഫൈ​ന​ലി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ്‌ ദ ​മാ​ച്ചും. സ​മാ യു​നൈ​റ്റ​ഡി​ന്റെ നി​ഹാ​ലാ​ണ് മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​ർ. മി​ക​ച്ച ഡി​ഫ​ൻ​ഡ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം സ​ലാ​മ​ത്ത​ക് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ ഫ​ഹൂ​ദി​നും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. നാ​ല് ജൂ​നി​യ​ർ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​വും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ​മാ​യെ​ത്തി​യ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ക​ളി​യാ​രാ​ധ​ക​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ളി​മ്പി​ക് വി​ല്ലേ​ജ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സി​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബേ​ബി നീ​ലാ​മ്പ്ര, കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് റീ​ജി​യ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജ്മ​ൽ നാ​സ​ർ, എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നൗ​ഫ​ൽ, ജ​യ് മ​സാ​ല സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ ത​മാം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​കെ.​എം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, നോ​മി​സോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി സി.​ഇ.​ഒ റാ​ഹി​ൽ നാ​സിം, യൂ​റോ​തെ​റം റീ​ജി​യ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ജാ​സ്, സ​ഹീ​റു​ദ്ധീ​ൻ (ഷി​ഫ ജി​ദ്ദ), സി​ൻ​ഡാ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​നീ​സ് ഒ​ള​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തി.

    മീ​ഡി​യ​വ​ണ്‍ സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ എ. ​ന​ജു​മു​ദ്ദീ​ന്‍, ഫ​സ​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി.​എ​ച്ച് റാ​ഷി​ദ്, ബ​ഷീ​ര്‍ ചു​ള്ളി​യ​ന്‍, അ​ബ്ഷീ​ര്‍, മി​സ്അ​ബ്, ഫ​ഹ​ദ്, യൂ​സു​ഫ​ലി കൂ​ട്ടി​ല്‍, മു​നീ​ർ, ത​മീം അ​ബ്ദു​ള്ള, ഫാ​സി​ൽ, നി​സാ​ർ, സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
