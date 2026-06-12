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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 10:28 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 10:28 PM IST

    സലിം കുമാറിന്റെ നിര്യാണം തീരാനഷ്​ടം; മലപ്പുറം ജില്ലാ ഒ.ഐ.സി.സി അനുസ്മരണം

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    ജിദ്ദ ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാകമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സലിം കുമാർ അനുസ്മരണപരിപാടിയിൽ നിന്ന്

    ജിദ്ദ: മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയ കലാകാരനും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുവെച്ച ജനകീയ നടനുമായ സലിം കുമാറി​െൻറ വേർപാട് കലാലോകത്തിനും പൊതുസമൂഹത്തിനും തീരാനഷ്​ടമാണെന്ന് ജിദ്ദ ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാകമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫൈസൽ മക്കരപ്പറമ്പ്‌ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചടങ്ങി​ൽ ഒരു മിനിറ്റ് മൗനപ്രാർത്ഥനയോടെ സലിം കുമാറി​െൻറ ചിത്രത്തിന് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.

    നാസർ വെളിയംങ്കോട്‌ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും പൊതുജീവിതത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്ത സലിം കുമാറി​െൻറ സംഭാവനകൾ എന്നും സ്മരിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നവോദയ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഡോ. ഷിബു തിരുവനന്തപുരം, ജിദ്ദ കലാരത്ന നൃത്ത വിദ്യാലയം ചെയർപേഴ്‌സൺ ശ്രീതാ അനിൽകുമാർ, കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാണി മാസ്​റ്റർ, ഒ.ഐ.സി.സി ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റിയംഗം സി.എം. അഹമ്മദ്, ഒ.ഐ.സി.സി സൗദി നാഷനൽ ട്രഷറർ യാസർ നായിഫ്, കോഴിക്കോട്‌ ജില്ല പ്രസിഡൻറ്​ നാസർ കോഴിത്തൊടി, പ്രിൻസാദ് കാലിക്കറ്റ്, നാസർ സൈൻ, ഗഫൂർ വണ്ടൂർ, ഷൗക്കത്ത് പുഴക്കാട്ടിരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. യു.എം. ഹുസ്സൈൻ മലപ്പുറം സ്വാഗതവും മുജീബ്‌ കാളികാവ്‌ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    TAGS:Salim Kumarcondolence meetingMalappuram District OICC
    News Summary - Salim Kumar’s Demise an Irreparable Loss; Malappuram District OICC Organizes Condolence Meeting
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