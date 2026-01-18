Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Jan 2026 8:39 AM IST
    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി സ​ലിം കോ​യ​ക്കു​ട്ടി മ​ട​ങ്ങു​ന്നു; ക​രു​ണ​യു​ടെ കൈ​യൊ​പ്പ്​ പ​തി​പ്പി​ച്ച്​ ഒ​രു യാ​ത്രാ​മൊ​ഴി

    സ​ലിം കോ​യ​ക്കു​ട്ടി

    യാം​ബു: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് കൊ​ല്ലം ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി വെ​ളി​യി​ൽ സ​ലിം കോ​യ​ക്കു​ട്ടി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. യാം​ബു​വി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, 1995ലാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ കൊ​ല്ലം ച​വ​റ​യി​ലെ കേ​ര​ള മി​ന​റ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​റ്റ​ൽ​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡി​ൽ (കെ.​എം.​എം.​എ​ൽ) സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് സ​ലിം പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച​ത്. യാം​ബു​വി​ലെ ക്രി​സ്​​റ്റ​ൽ ടൈ​റ്റാ​നി​യം ക​മ്പ​നി​യി​ൽ (നി​ല​വി​ൽ ട്രോ​ണോ​ക്സ്) സീ​നി​യ​ർ സ്​​റ്റാ​ഫാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം ജോ​ലി ചെ​യ്തു.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നും മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ട്രോ​ണോ​ക്സ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം, ക​മ്പ​നി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വും’ ‘മീ​ഡി​യ​വ​ൺ’ ചാ​ന​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മി​ഷ​ൻ വി​ങ്‌​സ് ഓ​ഫ് കം​പാ​ഷ​ൻ’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. അ​ഞ്ചു പേ​ർ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള വി​മാ​ന ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​തൃ​ക​യാ​യ​ത്.

    നീ​ണ്ട കാ​ല​ത്തെ യാം​ബു ജീ​വി​തം വ​ഴി ല​ഭി​ച്ച സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​നും അ​വ​രെ മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ച​ത് വ​ലി​യ സൗ​ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു​വെ​ന്നും വി.​കെ. സ​ലിം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    യാം​ബു റ​ദ്​​വ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ൾ മു​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ ഭാ​ര്യ റി​സാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. മ​ക്ക​ളാ​യ അ​ലീ​ന (എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി), അ​ദീ​ന (എ​ൻ.​ഐ.​ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി) എ​ന്നി​വ​ർ പ്ല​സ് ടു ​വ​രെ യാം​ബു​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹ​വും ഭാ​ര്യ​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കും.

