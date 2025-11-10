സലാം കെ. അഹമ്മദിന് കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: 32 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി അൽഖർജ് ഏരിയ ഹുത്ത യൂനിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് സലാം കെ. അഹമ്മദിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. 1993-ൽ സൗദിയിലെത്തിയ സലാം ഒന്നരവർഷം റിയാദിൽ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടോളം ഹുത്ത ബനീ തമീമിൽ വസ്ത്രവ്യാപാര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. കാസർകോട് തെരുവത്ത് ഹൊന്നമൂല സ്വദേശിയാണ്. ഭാര്യ ഖദീജ സലാം; ഏകമകൻ ബിലാൽ സലാം.
ആറുവർഷത്തോളമായി കേളി ഹുത്ത യൂനിറ്റിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ യൂനിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറിെൻറ ചുമതല വഹിച്ച് വരികയായിരുന്നു. ഹുത്ത നാദയിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ യൂനിറ്റ് ആക്ടിങ് ട്രഷറർ റഹീം ശൂരനാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അൽഖർജ് ഏരിയ രക്ഷാധികാരി കൺവീനർ പ്രദീപ് കൊട്ടാരത്ത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ലിപിൻ പശുപതി, ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷബി അബ്ദുൽസലാം, ഏരിയ പ്രസിഡൻറ് രാമകൃഷ്ണൻ കൂവോട്, ട്രഷറർ ജയൻ പെരുനാട്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ബഷീർ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സജീന്ദ്ര ബാബു, സമദ് കൊങ്കത്ത്, എൻ.ജി. രമേഷ്, റെജു, ശ്രീകുമാർ, കെ.എം.സി.സി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സിറാജ്, ട്രഷറർ റിയാസ്, എച്ച്.എം.സി.ഒ സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ, വ്യാപാരിയായ സി.കെ. സിദ്ധീഖ്, കേളി ഹുത്ത യൂനിറ്റ് പ്രസിഡൻറ് ഉമർ മുക്താർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ അൽ അമീൻ, മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി, അഷ്റഫ് സ്റ്റീൽ, സൂഖ് യൂനിറ്റ് പ്രസിഡൻറ് ചന്ദ്രൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഡേവിഡ് രാജ്, ഹരീക്ക് യൂനിറ്റ് പ്രസിഡൻറ് ഫൈസൽ ഖാൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ബിനോയ് തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. യൂനിറ്റിെൻറ ഉപഹാരം ഭാരവാഹികൾ സലാം കെ. അഹമ്മദിന് സമ്മാനിച്ചു. യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. മണികണ്ഠൻ സ്വാഗതവും സലാം കെ. അഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
