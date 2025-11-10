Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 9:48 AM IST

    സ​ലാം കെ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    സ​ലാം കെ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങൂ​ന്ന സ​ലാം കെ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഹു​ത്ത യൂ​നി​റ്റ്

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: 32 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ ഹു​ത്ത യൂ​നി​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലാം കെ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. 1993-ൽ ​സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ സ​ലാം ഒ​ന്ന​ര​വ​ർ​ഷം റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തി​ന് ശേ​ഷം മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം ഹു​ത്ത ബ​നീ ത​മീ​മി​ൽ വ​സ്ത്ര​വ്യാ​പാ​ര രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കാ​സ​ർ​കോ​ട് തെ​രു​വ​ത്ത് ഹൊ​ന്ന​മൂ​ല സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ ഖ​ദീ​ജ സ​ലാം; ഏ​ക​മ​ക​ൻ ബി​ലാ​ൽ സ​ലാം.

    ആ​റു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി കേ​ളി ഹു​ത്ത യൂ​നി​റ്റി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​െൻറ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ച്ച് വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹു​ത്ത നാ​ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ആ​ക്ടി​ങ്​ ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഹീം ശൂ​ര​നാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ൽ​ഖ​ർ​ജ് ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ലി​പി​ൻ പ​ശു​പ​തി, ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബി അ​ബ്​​ദു​ൽ​സ​ലാം, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൂ​വോ​ട്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​യ​ൻ പെ​രു​നാ​ട്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ർ, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജീ​ന്ദ്ര ബാ​ബു, സ​മ​ദ് കൊ​ങ്ക​ത്ത്, എ​ൻ.​ജി. ര​മേ​ഷ്, റെ​ജു, ശ്രീ​കു​മാ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ റി​യാ​സ്, എ​ച്ച്.​എം.​സി.​ഒ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ, വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ സി.​കെ. സി​ദ്ധീ​ഖ്, കേ​ളി ഹു​ത്ത യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഉ​മ​ർ മു​ക്താ​ർ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ൽ അ​മീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, അ​ഷ്റ​ഫ് സ്​​റ്റീ​ൽ, സൂ​ഖ് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ച​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ഡേ​വി​ഡ് രാ​ജ്, ഹ​രീ​ക്ക് യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഫൈ​സ​ൽ ഖാ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ബി​നോ​യ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റി​െൻറ ഉ​പ​ഹാ​രം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സ​ലാം കെ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ്. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലാം കെ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulf news malayalam
