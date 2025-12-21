Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    ‘സലാം എയർ’ മസ്​കത്ത്-അബഹ സർവിസ് ആരംഭിച്ചു

    ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ല് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളുണ്ടാകും
    ‘സലാം എയർ’ മസ്​കത്ത്-അബഹ സർവിസ് ആരംഭിച്ചു
    റി​യാ​ദ്: ഒ​മാ​​ന്‍റെ ബ​ജ​റ്റ് വി​മാ​ന​ക​മ്പ​നി​യാ​യ സ​ലാം എ​യ​ർ സൗ​ദി തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​ബ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സ​ലാം എ​യ​റി​െൻറ ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്തെ അ​ബ​ഹ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി പ്രോ​ഗ്രാം, സൗ​ദി ടൂ​റി​സം അ​തോ​റി​റ്റി, അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ർ​ന്നു സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ൽ അ​സീ​ർ പ്ര​വി​ശ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റും മേ​ഖ​ല വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ ത​ലാ​ൽ സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    എ​യ​ർ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ​റ്റ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​സീ​റി​ലേ​ക്ക് ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല വി​ക​സ​ന അ​തോ​റി​റ്റി തു​ട​ർ​ന്നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഒ​രു സ​മ​യ​പ​രി​ധി പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ അ​തി​​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.ഒ​മാ​നും അ​സീ​ർ മേ​ഖ​ല​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ടൂ​റി​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​നേ​രി​ട്ടു​ള്ള റൂ​ട്ട് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്തി​നും അ​ബ​ഹ​യ്ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ലാം എ​യ​ർ ആ​ഴ്ച​യി​ൽ നാ​ല് വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​കു​ക.

