Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:09 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:09 AM IST

    സ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ഉ​ദ്ഘ​ട​ന​വും പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    auditorium renovation
    cancel
    camera_alt

    ന​വീ​ക​രി​ച്ച ബ​ത്ഹ റി​യാ​ദ് സ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ​യും 2025ലെ ​പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ്: മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു മു​ക​ളി​ലാ​യി റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബ​ത്ഹ റി​യാ​ദ് സ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ ന​വീ​ക​രി​ച്ച ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ന്റെ​യും 2025ലെ ​പ്ര​വേ​ശ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഭൗ​തി​ക പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം, മ​ത​പ​ര​മാ​യ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും കു​ട്ടി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് ന​മ്മു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​നെ​ർ രാ​ഷ്ട്രീ​യ, നി​യ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ഖ​ഫ് പോ​ലു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​മ്പോ​ൾ മു​സ്‍ലിം വ്യ​ക്തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ത​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ കു​ട്ടി​ക​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​വാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ശ്ര​മി​ക്ക​ണം.

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ മ​ത, സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​കം അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കെ.​എ​ൻ.​എം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെൻറ​ർ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ സ​ലാം, കെ.​എം.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സി.​പി മു​സ്ത​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ത്ഹ റി​യാ​ദ് സ​ല​ഫി മ​ദ്റ​സ​യു​ടെ പ​ഠ​ന രീ​തി​ക​ളും, കു​ട്ടി​ക​ളെ സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും, സ്മാ​ർ​ട്ട് റൂം ​ക്ലാ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും, പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​രി​ച​യ​വും റി​യാ​ദി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് പി.​എം.​എ. സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫ​ർ​ഹാ​ൻ കാ​ര​കുന്ന് ആ​മു​ഖ​വും, ബാ​സി​ൽ പു​ളി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബ്ദു​ൽ വ​ഹാ​ബ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, ഇ​ഖ്ബാ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര, ഫ​സ​ൽ, സി​ഗ​ബ​ത്തു​ള്ള, മു​ജീ​ബ് ഇ​രു​മ്പു​ഴി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​ജി​ൽ, മു​ജീ​ബ് ഒ​താ​യി, വാ​ജി​ദ് ചെ​റു​മു​ക്ക്, വാ​ജി​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, റു​ക്സാ​ന, റ​ജീ​ന, റ​സീ​ന, റം​ല, സി​ൽ​സി​ല, ന​സ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കികെ.​ജി മു​ത​ൽ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യും, ടീ​നേ​ജ് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ഴ്‌​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ തു​ട​രു​ന്ന​താ​യും, മ​ദ്റ​സ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 0550524242, 0556113971, 0562508011 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsinaugurationSalafi MadrasaEntrance CeremonySaudi Arabia News
    News Summary - Salafi Madrasa's renovated auditorium inauguration and entrance ceremony
    Similar News
    Next Story
    X