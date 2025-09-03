Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 8:45 AM IST

    സാ​ജെ​ക്‌​സ് 2025; ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി സം​യു​ക്ത ജ്വ​ല്ല​റി എ​ക്‌​സ്പോ, സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 11 മു​ത​ല്‍ 13 വ​രെ ജി​ദ്ദ സൂ​പ്പ​ർ ഡോ​മി​ൽ

    സാ​ജെ​ക്‌​സ് 2025; ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി സം​യു​ക്ത ജ്വ​ല്ല​റി എ​ക്‌​സ്പോ, സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 11 മു​ത​ല്‍ 13 വ​രെ ജി​ദ്ദ സൂ​പ്പ​ർ ഡോ​മി​ൽ
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഖാ​ന്‍ സൂ​രി 'സാ​ജെ​ക്‌​സ് 2025'; ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി സം​യു​ക്ത ജ്വ​ല്ല​റി എ​ക്‌​സ്പോ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു വി​വ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: സ്വ​ര്‍ണ, ര​ത്‌​നാ​ഭ​ര​ണ വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ക്കും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ര്‍ക്കു​മാ​യി ജെം ​ആ​ൻ​ഡ് ജ്വ​ല്ല​റി എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ (ജി.​ജെ.​ഇ.​പി.​സി), ഇ​ന്ത്യ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ലേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ആ​ഗോ​ള എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 11 മു​ത​ല്‍ 13 വ​രെ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് ഖാ​ന്‍ സൂ​രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    'സാ​ജെ​ക്‌​സ് 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ജി​ദ്ദ സൂ​പ്പ​ര്‍ഡോ​മി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ബി​ടു​ബി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ര്‍, ഡി​സൈ​ന​ര്‍മാ​ര്‍, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി 200 ഓ​ളം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​വി​ധ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പൂ​ർ​വ ശേ​ഖ​ര​ണം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വും. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 11 ന് ​ജി.​ജെ.​ഇ.​പി.​സി​യും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന 'ആ​ഗോ​ള ആ​ഭ​ര​ണ നി​ക്ഷേ​പ സ​മ്മേ​ള​നം' ന​ട​ക്കും. പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും, ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കും.

    ആ​ഗോ​ള ജ്വ​ല്ല​റി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഇ​ന്ത്യ-​സൗ​ദി ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധ​ത്തി​ല്‍ 'സാ​ജെ​ക്‌​സ് 2025' പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം പു​തി​യ ഉ​ണ​ർ​വേ​കും എ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കോ​ൺ​സ​ൽ ജ​ന​റ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​സി​ന​സ് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ന​വീ​ക​ര​ണം, ആ​ഗോ​ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ര​ണ​മാ​വും. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും ര​ത്‌​നാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം, ആ​ഭ​ര​ണ വ്യ​വ​സാ​യ രം​ഗ​ത്തെ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ജ്വ​ല്ല​റി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ര്‍, ഡി​സൈ​ന​ര്‍മാ​ര്‍, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ല്‍ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജ്വ​ല്ല​റി ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബി.​ടു.​ബി എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും 'സാ​ജെ​ക്‌​സ് 2025'. പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് https://registration.gjepc.org/login.php എ​ന്ന ലി​ങ്ക് വ​ഴി പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    TAGS:septemberJeddahindia-saudiJewellery Export
    News Summary - SAJEX 2025; India-Saudi Joint Jewellery Expo, September 11-13 at Jeddah Super Dome
