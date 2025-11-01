Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഒ.​ഐ.​സി.​സി ക്വി​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:48 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം
    cancel
    camera_alt

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ജീ​വി​ത​വും സാ​മൂ​ഹിക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ്, ജൈ​സ​ൽ ശാ​ന്തി​ന​ഗ​ർ, ജം​ഷീ​ദ് ചെ​റു​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ്‌ ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മീ​ർ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​വും ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​വും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ആ​ര്യാ​ട​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്വി​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്ബ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ ദാ​ന​ത്ത്, ഫൈ​സ​ൽ ത​മ്പ​ല​ക്കോ​ട​ൻ, അ​ൻ​സാ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ഷ​റ​ഫു ചി​റ്റ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ പ​ട്ടാ​മ്പി, ഉ​ണ്ണി വാ​ഴൂ​ർ, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ഭാ​സ്ക​ര​ൻ മ​ഞ്ചേ​രി, ബ​ഷീ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം, മു​ജീ​ബ് മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OICCQuiz Competitiongulfnews
    News Summary - Sajeev wins first place in OICC quiz competition
    Similar News
    Next Story
    X