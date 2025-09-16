Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 6:59 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ള​യാ​യി കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ്

    25 ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ കു​ങ്കു​മ​ പ്പൂ​വ് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്നു
    സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ള​യാ​യി കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ്
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ള​യാ​യി കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ് കൃ​ഷി. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വി​ല​യേ​റി​യ സു​ഗ​ന്ധ​വ്യ​ഞ്ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ‘റെ​ഡ് ഗോ​ൾ​ഡ്’ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ് ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 25ല​ധി​കം ഫാ​മു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ന്റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഈ ​ഫാ​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ഡി​മാ​ൻ​ഡാ​ണ്.

    ഇ​തോ​ടെ സൗ​ദി​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വി​ന്റെ കൃ​ഷി​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റി​യാ​ദ്, ഖ​സിം, ത​ബൂ​ക്ക്, അ​ൽ​ബാ​ഹ എ​ന്നി​വ സു​ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള രു​ചി​യും ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം പാ​ച​ക ഉ​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​ള്ള കു​ങ്കു​മം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് കാ​ർ​ഷി​ക അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സൗ​ദി​യി​ൽ 25ല​ധി​കം കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ് ഫാ​മു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ശ​രാ​ശ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​രെ ഫാ​മു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ഹോ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സി​ലെ അം​ഗ​മാ​യ പ്ര​ഫ​സ​ർ മ​ഹ്മൂ​ദ് ശ​റ​ഫ് അ​ൽ​ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ഗ്രാ​മി​ന്റെ വി​ല പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 15 മു​ത​ൽ 35 റി​യാ​ലി​ന് വി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​​വി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ർ​ധി​ധി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ള​യു​ടെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ ക​ട​ക​ൾ, പ​ല​ച​ര​ക്ക് ക​ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​പ​ണ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്രാ​യോ​ഗി​ക കാ​ർ​ഷി​ക ഗ​വേ​ഷ​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ കാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വി​ന്റെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി കാ​ർ​ഷി​ക വ​കു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. റി​യാ​ദ്, ഖാ​സിം, ത​ബൂ​ക്ക്, അ​ൽ​ബാ​ഹ എ​ന്നീ നാ​ല് പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്ദ്ര​ത, ന​ടീ​ൽ ആ​ഴം, ജ​ല​സേ​ച​ന വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ണ്ണി​ന്റെ​യും ല​വ​ണാം​ശം, ഹൈ​ഡ്രോ​പോ​ണി​ക്, ലം​ബ കൃ​ഷി എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ള്ള പോ​ഷ​ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ല ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു പു​റ​മെ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ന​ടീ​ൽ തീ​യ​തി​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക, ഉ​ചി​ത​മാ​യ വ​ള​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി ഈ ​പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി വ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ക​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി മി​ക​ച്ച ഒ​രു വി​ള​യാ​ണ് കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ്. അ​തി​ന്റെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഇ​ര​ട്ടി​യാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ന്റെ കൃ​ഷി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സൗ​ദി​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ൽ സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​പു​ല​മാ​യ ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് കൃ​ഷി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    TAGS:cropSaffronSaudi Arabia
