Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 6:52 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 6:52 AM IST

    'സേ​ഫ് വേ ​സാ​ന്ത്വ​നം' പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    ‘സേ​ഫ് വേ ​സാ​ന്ത്വ​നം’ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    ബ​ഷീ​ർ കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ (പ്ര​സി), റ​ഹീം വ​യ​നാ​ട് (ജ​ന. സെ​ക്ര), ന​സീം

    മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (ട്ര​ഷ), സ​ലീം കൂ​ട​ത്താ​യി (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ)

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​മു​ഖ ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘സേ​ഫ് വേ ​സാ​ന്ത്വ​നം’ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ്വാ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഷീ​ർ കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​െൻറ വേ​ർ​പാ​ടി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ യോ​ഗം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ബ​ഷീ​ർ കു​ട്ട​മ്പൂ​ർ (പ്ര​സി), റ​ഹീം വ​യ​നാ​ട് (ജ​ന. സെ​ക്ര), ന​സീം മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് (ട്ര​ഷ), സ​ലീം കൂ​ട​ത്താ​യി (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    ഹ​നീ​ഫ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, മു​സ്ത​ഫ ചെ​ർ​പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. ഇ​ല്യാ​സ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ഷൈ​ജു ന​മ്പ​ല​ശേ​രി​ൽ കാ​യം​കു​ളം (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കു​ക്കു (ജോ. ​സെ​ക്ര), ക​ബീ​ർ മ​ജീ​ദ് (ജോ. ​ട്ര​ഷ), റ​ഊ​ഫ് ആ​ല​പ്പ​ടി​യ​ൻ, ദി​ൽ​ഷാ​ദ് മോ​ങ്ങം (മീ​ഡി​യ), ജൈ​സ​ൽ ന​ന്മ​ണ്ട, ഷാ​ഫി കൊ​ല്ലം, വാ​ഹി​ദ് അ​രീ​ക്കോ​ട് (ലോ​ൺ ക​മ്മി​റ്റി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    ആ​ബി​ദ് മു​സാ​ഹ്​​മി​യ, രാ​ഹു​ൽ മു​ര​ളി, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, റ​ഷീ​ദ് ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗു​ണം​ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി​യി​ലും നാ​ട്ടി​ലു​മാ​യി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

