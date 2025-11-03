Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഖൈ​റാ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 9:09 AM IST

    ഖൈ​റാ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; 467 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    വി​വി​ധ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു
    ഖൈ​റാ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; 467 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളും, പി​ടി​കി​ട്ടാ പു​ള്ളി​ക​ളെ​യും പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ഡ്രോ​ണു​ക​ളും, മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പു​ത്ത​ൻ പ​ട്രോ​ളി​ങ് വാ​ഹ​ന​വു​മ​ട​ക്കം നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഖൈ​റാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 467 ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. വി​വി​ധ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 10 പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ, താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു പേ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. ഇ​രു​പ​തോ​ളം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ളു​ക​ളും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ക​സ്റ്റ​ഡി യാ​ർ​ഡി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.നി​യ​മ​വാ​ഴ്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഒ​ന്നാം ഉ​പ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സു​ഫ് സു​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.

    ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ്, ജ​ന​റ​ൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി പൊ​ലീ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സി​സ്റ്റം​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് എ​ന്നി​വ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും തീ​വ്ര സു​ര​ക്ഷ, ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KhairanagulfnewsTraffic ViolationsSaudi Arabia
    News Summary - Safety inspection in Khairan; 467 traffic violations found
    Similar News
    Next Story
    X