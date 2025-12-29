Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 8:42 AM IST

    സാ​ദി​ഖ് പ​റ​മ്പി​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    സാ​ദി​ഖ് പ​റ​മ്പി​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം
    ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ദി​ഖ് പ​റ​മ്പി​ലി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണ ന​ൽ​കി​യപ്പോൾ

    ജി​ദ്ദ: ഹൃ​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ത്ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സാ​ദി​ഖ് പ​റ​മ്പി​ലി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട്‌ പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹാ​യം അ​തീ​വ വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് സാ​ദി​ഖ്‌ പ​റ​മ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ പി​ന്തു​ണ പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ്‌ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സി.​ടി ഹാ​ഫി​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ്, ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ, വി.​പി ജാ​ഫ​ർ, എം.​പി.​എ ല​ത്തീ​ഫ്, സു​നീ​ർ കു​രി​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ്ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജ​നു​വ​രി 16 ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ബി​രി​യാ​ണി ച​ല​ഞ്ച് ന​ട​ത്താ​ൻ ഉ​സ്മാ​ൻ കു​ണ്ടു​കാ​വി​ൽ (ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന കു​ഞ്ഞാ​പ്പു (ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ജാ​ഫ​ർ സാ​ദി​ഖ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    അ​ഷ്റ​ഫ് റ​യാ​ൻ, സി.​ടി അ​ബ്ദു​ള്ള, അ​ല​വി കു​ട്ട​ത്തി, നൗ​ഷാ​ദ് ത​രി​ശ്, പി. ​ഫൈ​സ​ൽ, മു​ബീ​ൻ ക​ണ്ണ​ത്ത്, ഫാ​സി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ പു​ത്തൂ​ർ, കു​ട്ടി അ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന കു​ഞ്ഞാ​പ്പു സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ക്ബ​ർ കൊ​ട​ക്കു​ന്ന​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Sadiq Parambil's acceptance
