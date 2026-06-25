സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം

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Posted Ondate_range 25 Jun 2026 4:32 PM IST
Updated Ondate_range 25 Jun 2026 4:38 PM IST
സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് മക്കയിൽ ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണംtext_fields
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News Summary - Sadiq Ali Shihab Thangal receives warm welcome in Mecca
മക്ക: വിശുദ്ധ ഉംറ നിർവഹിക്കാനെത്തിയ മുസ്ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ മക്കയിൽ കെ.എം.സി.സി സൗദി നാഷനൽ, മക്ക സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും വിവിധ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. ജൂൺ 29ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്ക് കെ.എം.സി.സി മക്ക സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹജ്ജ് വളണ്ടിയർ സ്നേഹസംഗമത്തിൽ സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
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