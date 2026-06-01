സബിയ കെ.എം.സി.സി പ്രതിനിധി സംഗമം സമാപിച്ചു
ജിസാൻ: 'നല്ലോരു നാളേക്ക് വേണ്ടി, ഒരുമിച്ച്' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സബിയ കെ.എം.സി.സി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ദബിയ ഇസ്തിറാഹയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിനിധി സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായ വിവിധ സെഷനുകളോടെ സമാപിച്ചു. സൗദി നാഷനൽ കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി ഹാരിസ് കല്ലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചടങ്ങിൽ സബിയ ഏരിയ പ്രസിഡൻറ് സാദിഖ് മങ്കട അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജിസാൻ കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഖാലിദ് പട്ല, സൗദി കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അംഗം ഗഫൂർ വാവൂർ, സുരക്ഷാ പദ്ധതി കൺവീനർ ബഷീർ ആക്കോട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സമീർ അമ്പലപ്പാറ അംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും വളൻറിയർ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്ലൈഡ് പ്രസേൻറഷനും നടന്നു.
ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ അംഗവും ജിസാൻ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡൻറുമായ ഷംസു പൂക്കോട്ടൂർ പ്രവാസികളുടെ നിയമക്കുരുക്കുകൾ, ഇക്കാമ, പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻറ് വി.ടി. നാസർ ‘മുസ്ലിം ലീഗിെൻറ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ചില അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
ഡോ. മൻസൂർ നാലകത്ത്, കുഞ്ഞഹമ്മദ് പീച്ചി എന്നിവർ സാമ്പത്തികം, ആരോഗ്യം, കുടുംബം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ, മൈനർ ഗെയിംസ്, വ്യായാമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ സംവദിച്ചു. ചടങ്ങിൽ സുരക്ഷാ കോഓഡിനേറ്റർ അഫ്സൽ കാട്ടെകാടന് പ്രത്യേക ഉപഹാരം നൽകി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവചന മത്സര വിജയികളായ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ, മുസ്തഫർ കോഴിക്കോട് എന്നിവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. സുൽഫി കോഴിക്കോട് ഗാനമാലപിച്ചു. ബഷീർ ഫറോക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. അലി അക്ബർ പെരിന്തൽമണ്ണ, അഫ്സൽ കാട്ടെകാടൻ, സൻഫർ കാവനൂർ, കബീർ പൂക്കോട്ടൂർ, സാലിം നെച്ചിയിൽ, ശിഹാബ് കുന്നുംപുറം, ഷബീർ താണിക്കൽ, അബ്ദുൽ കരീം മുസ്ലിയാരങ്ങാടി എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
