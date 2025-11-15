Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസ​ബീ​ന സാ​ലി​യു​ടെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:01 AM IST

    സ​ബീ​ന സാ​ലി​യു​ടെ ‘ല​യാ​ലി’ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ബീ​ന സാ​ലി​യു​ടെ ‘ല​യാ​ലി’ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി​യു​ടെ ‘ല​യാ​ലി’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ഫ​സ​ർ പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി​യു​ടെ പു​തി​യ ക​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ല​യാ​ലി’ ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ‌​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ഫ​സ​റും കേ​ര​ള ഭാ​ഷ ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ, ഷെ​റി​ൻ ന​സീ​റി​ന് പു​സ്ത​കം കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്‌. ‘മാ​സ്’ സാ​ഹി​ത്യ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി​തേ​ഷ് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി.

    ക​ഥ​യെ​ഴു​ത്തി​െൻറ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യും കൈ​യൊ​തു​ക്ക​വും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ല​യാ​ലി എ​ന്ന ഒ​റ്റ ക​ഥ കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം ക​ഥാ​ലോ​ക​ത്ത് എ​ക്കാ​ല​ത്തും നി​ല​യു​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ബീ​ന​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ അ​ജി​ത് ക​ണ്ട​ല്ലൂ​ർ പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. ചി​ന്ത പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സോ​ണ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സി.​പി. ര​മേ​ശ്‌, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ വെ​ള്ളി​യോ​ട​ൻ, ചി​ര​ന്ത​ന പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി പു​ന്ന​ക്ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.സ​ബീ​ന എം. ​സാ​ലി മ​റു​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ചി​ന്ത പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsgulf news malayalamSaudi Arabian News
    News Summary - Sabina Sali's 'Layali' released
    Similar News
    Next Story
    X