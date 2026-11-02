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    മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന പു​ണ്യം; സ​ബീ​ന സാ​ജി​ദ് ദ​മ്മാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂളി​ന്റെ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു

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    മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ അ​ധ്യാ​പ​ന പു​ണ്യം; സ​ബീ​ന സാ​ജി​ദ് ദ​മ്മാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂളി​ന്റെ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു
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    ദ​മ്മാം: ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് 35 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ത​മാ​യും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​ധ്യാ​പി​ക സ​ബീ​ന സാ​ജി​ദ് വി​ര​മി​ക്കു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​ത​യും, പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും പു​ല​ർ​ത്തി വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടേ​യും, സ്കു​ളി​ന്റേ​യും മ​ന​സ് ക​വ​ർ​ന്നാ​ണ് ഈ ​അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​ടെ പ​ടി​യി​റ​ക്കം.

    1991​ൽ പ്രൈ​മ​റി അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​വ​ർ, പി​ന്നീ​ട് മി​ഡി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ട്രെ​യി​ൻ​ഡ് ഗ്രാ​ജു​വേ​റ്റ് ടീ​ച്ച​ർ ആ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷാ അ​ധ്യാ​പി​ക എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ, ഭാ​ഷാ​പ​ഠ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വും ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​വു​മാ​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന അ​ധ്യാ​പ​ന​രീ​തി​ക​ൾ അ​വ​ർ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. 22 വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷാ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച അ​വ​ർ, 12 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    കേ​വ​ലം ഒ​രു അ​ധ്യാ​പി​ക എ​ന്ന​തി​ല​പ്പു​റ​ത്ത് ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​രു ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കു​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ഇ​ത​കു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ക്കാ​നും, പ​ല​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളേ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളേ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ പ​ങ്ക​ളി​യാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ച​തി​ലു​ടെ​യാ​ണ് ടീ​ച്ച​ർ ഏ​വ​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രി​യ​ങ്ക​രി​യാ​യ​ത്. ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ്കു​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും, ഒ​പ്പം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി.

    1991-ൽ ​കേ​വ​ലം പോ​ർ​ട്ട​ബി​ൾ ക്യാ​ബി​നു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ന് ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ട് ബൃ​ഹ​ത്താ​യ സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്കും പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച അ​പൂ​ർ​വ്വം അ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​ണ് സ​ബീ​ന സാ​ജി​ദ്. സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​വ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് അ​വ​രെ വേ​റി​ട്ട് നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. . ന​ഈം,ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ നാ​ല് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ, ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​ലും മാ​തൃ​കാ​ധ്യാ​പി​ക​യും മി​ക​ച്ച നേ​താ​വു​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ് സ​ബീ​ന​സാ​ജി​ദ്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​നി​ൽ പീ​റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​ർ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2013-ൽ ​കി​ന്റ​ർ​ഗാ​ർ​ട്ട​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സാ​യി നി​യ​മി​ത​യാ​യ അ​വ​ർ, ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും നി​ര​വ​ധി കു​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്പെ​ഷ്യ​ൽ കെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യ്ക്കും വി​കാ​സ​ത്തി​നു​മാ​യി അ​വ​ർ ത​ന്റെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം തു​ട​ർ​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ഇ​ൻ-​ചാ​ർ​ജ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ അ​വ​ർ, ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​ത​യോ​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യോ​ടെ​യും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തെ സേ​വി​ച്ചു.

    ത​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ആ​ത്മാ​ർ​ത്ഥ​ത, സൂ​ക്ഷ്മ​ത, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ബോ​ധം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​മ മാ​തൃ​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സ​ബീ​ന സാ​ജി​ദ്, മി​ക​ച്ച ടീം ​ബി​ൽ​ഡ​റും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യി, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ മാ​യാ​ത്തൊ​രു പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​ണ് അ​വ​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, സ​മ​ർ​പ്പി​ത സേ​വ​നം, മി​ക​ച്ച നേ​തൃ​ത്വം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ കൈ​വ​രി​ച്ച നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും. ദ​മ്മാ​മി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് സ്കു​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രാ​ശ്വാ​സ കേ​ന്ദ്രം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. നി​ര​വ​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ അ​ധ്യാ​പ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Sabina Sajid is studying at Dammam Indian School
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