Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:38 AM IST

    അ​ബൂദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സ​ബാ​ഹ് ആ​ലു​വ

    ആ​ഗോ​ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഗ​വേ​ഷ​ക​രും മു​ഖ്യാതിഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തി​യ സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി
    അ​ബൂദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് സ​ബാ​ഹ് ആ​ലു​വ
    സ​ബാ​ഹ് ആ​ലു​വ

    യാം​ബു: നാ​ലാ​മ​ത് അ​ബൂദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി ഗ​വേ​ഷ​ക​ൻ. എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി​യും യാം​ബു കെ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ബോ​യ്സ് സെ​ക്ഷ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കൂ​ടി​യാ​യ സ​ബാ​ഹ് ആ​ലു​വ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യ​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ബൂദ​ബി സം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ അ​ബൂദ​ബി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ഗോ​ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വി​ദ​ഗ്ധ​രും ഗ​വേ​ഷ​ക​രു​മാ​ണ് മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​ക​ളാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. 'ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ല​ബാ​റി​നും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട കൈ​യെ​ഴു​ത്തു പ്ര​തി​ക​ളി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ക​ലാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ബാ​ഹ് ആ​ലു​വ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​ബൂദ​ബി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ക്തി​യോ​ടൊ​പ്പം

    സ​ബാ​ഹ് ആ​ലു​വ


    ലോ​ക​ത്തു​ള്ള ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക കൈ​യെ​ഴു​ത്തു പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണാ​ർ​ഥം വി​വി​ധ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക, അ​ക്കാ​ദ​മി​കേ​ത​ര മു​ന്നേ​റ്റം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി സം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് കാ​ന​ഡ​യി​ലെ ക്യൂ​ബെ​ക്കി​ലെ മോ​ൺ​ട്രി​യ​ലി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ സ​ർ​വക​ലാ​ശാ​ല​യാ​യ മ​ക്ഗി​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കൈ​യെ​ഴു​ത്തു പ്ര​തി​ക​ൾ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ല, അ​റ​ബി ക​ലി​ഗ്ര​ഫി, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പു​രാ​വ​സ്തു ശാ​സ്ത്രം, എ​പ്പി​ഗ്ര​ഫി, പാ​ലി​യോ​ഗ്ര​ഫി, അ​റ​ബി​ക് ദൃ​ശ്യ​ക​ല​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ആ​ഗോ​ള സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ബൂദാ​ബി​യി​ലെ സാം​സ്കാ​രി​ക, ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് ആ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ആ​ലു​വ വെ​ളി​യ​ത്തു​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​ബാ​ഹ് ഹൈ​സ്കൂ​ള്‍ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ല്‍ജാ​മി​അ അ​ല്‍ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ബി​രു​ദ​വും ഡ​ല്‍ഹി ഹം​ദ​ര്‍ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ഗോ​ള്‍ഡ്‌ മെ​ഡ​ലോ​ടെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഇ​പ്പോ​ൾ ഹം​ദ​ര്‍ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ല്‍ ഗ​വേ​ഷ​ക​ന്‍ കൂ​ടി​യാ​ണ് സ​ബാ​ഹ്. യാം​ബു കെ​ൻ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​റ​ബി ക​ലി​ഗ്ര​ഫി അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു. 2023 ൽ ​ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ക​ലാ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ഠ​ന ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽപെ​ൻ​മാ​ൻ​ഷി​പ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സെ​ന്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. 2021 ല്‍ ‘​ദി​ല്ലീ​നാ​മ’ എ​ന്ന കൃ​തി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള പ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​റ​ബി ക​ലി​ഗ്ര​ഫി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ​യും ഗ​വേ​ഷ​ക​രെ​യും ഇ​ന്‍റ​ര്‍വ്യൂ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ക​ല, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക പു​രാ​വ​സ്തു​ശാ​സ്ത്രം, പാ​ലി​യോ​ഗ്ര​ഫി, എ​പ്പി​ഗ്ര​ഫി, ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ലെ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു പ്ര​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച പ​ഠ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ ശി​ൽപശാ​ല​ക​ള്‍, ലെക്ച​ര്‍ സീ​രീ​സു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും പു​റ​ത്തും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​റ​ബി ക​ലി​ഗ്ര​ഫി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഒ​ട്ടേ​റെ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. പ​രേ​ത​നാ​യ പി.​വി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​മ​രി​യു​ടെ​യും ആയിശ ബീ​വി​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: ഡോ. ​ഫാ​യി​സ, മ​ക്ക​ൾ: സി​ദ്റ ഫാ​ത്തി​മ, അ​യ്മ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്, നൈ​റ ഫാ​ത്തി​മ.

    TAGS:Abu DhabiSaudi NewsInternational Conferencegulf news malayalam
