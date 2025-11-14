Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    റ​ഷ്യ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ​മാ​നി​ൽ

    ഒ​മാ​നും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ-​സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച
    റ​ഷ്യ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ​മാ​നി​ൽ
    റ​ഷ്യ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സെ​ർ​ഗെ​യ് ഷോ​യ്ഗു​വി​നെ ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: റ​ഷ്യ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സെ​ർ​ഗെ​യ് ഷോ​യ്ഗു ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തി. അ​ൽ ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. സു​ര​ക്ഷ, സൈ​നി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​നും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ല​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും​കു​റി​ച്ച് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ലോ​ക​നം ന​ട​ത്തി. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാ​ദി​മി​ർ പു​ടി​ന്റെ ആ​ശം​സ റ​ഷ്യ​ൻ സു​ര​ക്ഷ കൗ​ൺ​സി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ൽ​ത്ത​നൊ​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​രി​ച്ച് പു​ടി​ന് ത​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ളും റ​ഷ്യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​ള്ള ആ​ശം​സ​ക​ളും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ്​ കൈ​മാ​റി. റോ​യ​ൽ ഓ​ഫി​സ് മ​ന്ത്രി ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​അ്മാ​നി​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത തേ​ടി റ​ഷ്യ-​ഒ​മാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം

    ബ​റ​ക കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖും റ​ഷ്യ​ൻ സു​ര​ക്ഷാ കൗ​ൺ​സി​ൽ

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി സെ​ർ​ഗെ​യ് ഷോ​യ്ഗു​വും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഒ​മാ​നും റ​ഷ്യ​യും ത​മ്മി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​നി​ക്ഷേ​പ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റ​ഷ്യ-​ഒ​മാ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി റ​ഷ്യ​ന്‍ വ്യ​വ​സാ​യ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ ഒ​മാ​നി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​നും ഒ​മ്രാ​ന്‍ ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​ണ് വ്യ​വ​സാ​യ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. റോ​സ്‌​കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വേ​ദി​യാ​യ റോ​സ്‌​കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍, ഒ​മാ​ന്‍ വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഒ​മാ​ന്‍ ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്സ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ബി​സി​ന​സ് മി​ഷ​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    റ​ഷ്യ-​ഒ​മാ​ന്‍ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​റ്റം പു​തി​യ ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ക​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് റ​ഷ്യ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റി​ന്റെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വ് ആ​ന്റ​ണ്‍ കൊ​ബ്യാ​ക്കോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു. വ്യ​വ​സാ​യം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ടൂ​റി​സം, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ യ​ഥാ​ര്‍ഥ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത പ​രി​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി ഈ ​വ്യ​വ​സാ​യ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ങ്ങ​ള്‍ മാ​റി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ (എം.​ഒ.​സി.​ഐ.​ഐ.​പി) കീ​ഴി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​നി​ലെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. വി​ദേ​ശ​നി​ക്ഷേ​പ​ക​രെ ഏ​റെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്ന​വ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ റ​ഷ്യ​ന്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ലൈ​സ​ന്‍സി​ങ് മു​ത​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ല്‍ വ​രെ​യു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ് ഒ​മാ​ന്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യ​വ​സാ​യം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ടൂ​റി​സം, ഖ​ന​നം, ഹ​രി​തോ​ര്‍ജം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍.

    ഭ​വ​ന-​ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 'ഒ​മാ​നി​ല്‍ ജീ​വി​ക്കു​ക' എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ക്കും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സ​മീ​പം പാ​ര്‍പ്പി​ട പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യം വി​പു​ല​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക ന​ഗ​ര​അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി.

    സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ, മ​ദാ​യി​ന്‍, ഖ​സാ​യി​ന്‍ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സി​റ്റി എ​ന്നി​വ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ സി​റ്റി​ക​ളു​ടെ​യും ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സോ​ണു​ക​ളു​ടെ​യും ശൃം​ഖ​ല മ​ദാ​യി​ന്‍ ആ​ണ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, വ്യ​വ​സാ​യ​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. സു​ല്‍ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​യോ​ജി​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​ണ് ഖ​സാ​യി​ന്‍ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സി​റ്റി. ഡ്രൈ ​പോ​ര്‍ട്ട്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, വെ​യ​ര്‍ഹൗ​സി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ്, ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ സോ​ണു​ക​ള്‍, വാ​ണി​ജ്യ- പാ​ര്‍പ്പി​ട ഏ​രി​യ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​മാ​നി​ല്‍ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ന് ആ​ധു​നി​ക കേ​ന്ദ്രം ഇ​ത് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ഒ​മ്രാ​ന്‍ ഗ്രൂ​പ്പാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി സം​ഘം സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച​ത്. ടൂ​റി​സം, പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മു​ള്ള സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ഒ​മ്രാ​ന്‍. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വ്യ​വ​സാ​യ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഇ​ട​ങ്ങ​ള്‍ സം​യോ​ജി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന​ത്.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​മാ​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

