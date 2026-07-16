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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 July 2026 6:19 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 6:19 AM IST

    വിമാനനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ചട്ടം; സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം സൗദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫോറം

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    വിമാനനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ചട്ടം; സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം സൗദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫോറം
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    റിയാദ്: ഉത്സവ-അവധി സീസണുകളിൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ ഈടാക്കുന്ന അമിത ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ രൂപവത്​കരിക്കുന്നതും, അതി​െൻറ കരട് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സൗദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫോറം സൗദി ഘടകം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    ഗൾഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ വർഷങ്ങളായി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് സീസൺ സമയങ്ങളിലെ അമിത വിമാനനിരക്ക്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണെന്ന് ഫോറം ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിമാനനിരക്കിൽ പൂർണമായ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർക്ക് ന്യായമായ നിരക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ശക്തമായ ചട്ടങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    ഫോറം ചെയർമാൻ ഡോ. അബ്​ദുൽ അസീസ് സുബൈർകുഞ്ഞ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അലക്സ് കൊട്ടാരക്കര, ട്രഷറർ ബഷീർ കോട്ടയം, മീഡിയ കോഓഡിനേറ്റർ ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Rules to regulate airfares; Thiruvananthapuram Saudi Passengers Forum welcomes Supreme Court intervention
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