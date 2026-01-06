Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി അ​സീ​ർ സോ​ൺ പ്ര​വാസി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാപി​ച്ചു

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി അ​സീ​ർ സോ​ൺ പ്ര​വാസി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാപി​ച്ചു
    പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് നൂ​ഹ് അ​ബ്ദു​ള്ള ഖാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    അ​ബ​ഹ: രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ 15ാ മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ​മ​ഹ്മൂ​ദ് സ​ഖാ​ഫി മാ​വൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​മൊ​യ്തീ​ൻ മാ​വൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 'വേ​രി​റ​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്നു. കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​ഫ​സ​ർ ഡോ. ​നൂ​ഹ് അ​ബ്ദു​ള്ള ഖാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം നി​യാ​സ് കാ​ക്കൂ​ർ സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മ​ഹ്മൂ​ദ് സ​ഖാ​ഫി(​ഐ.​സി.​എ​ഫ്), സി​ദ്ദീ​ഖ് വാ​ദി​യാ​ൻ (കെ.​എം.​സി.​സി), ഇ​ബ്രാ​ഹീം മ​ര​ക്കാ​ർ​തൊ​ടി (അ​സീ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘം), അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ബ​ന്നൂ​ർ (കെ.​സി.​എ​ഫ്), അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം കു​റ്റ്യാ​ടി (ഐ.​സി.​എ​ഫ്), മ​നാ​ഫ് പ​ര​പ്പി​ൽ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ജ​ലീ​ൽ കാ​വ​ന്നൂ​ർ (എം.​ഡി ഷി​ഫ അ​ൽ​ഖ​മീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി), മ​ഹ്‌​സൂം അ​റ​ക്ക​ൽ (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, അ​ൽ ജ​നൂ​ബ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ), ഡോ. ​സി​ജു ഭാ​സ്ക​ർ (പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ, ലെ​ന ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ), റ​ഫീ​ഖ് മേ​ൽ​മു​റി (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ഡോ. ​അ​ഷ്ഹ​ർ (ബാ​ഹി​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മൊ​യ്തീ​ൻ മാ​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും യൂ​സു​ഫ് ആ​ല​ത്തി​യൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

