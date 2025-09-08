Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 8 Sept 2025 10:12 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 10:12 AM IST

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് "ലി​സ​ൺ ടു ​എ​ക്സ്പേ​ർ​ട്ട്' വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് വി​സ്‌​ഡം ക്ല​സ്റ്റ​റി​നു കീ​ഴി​ൽ 'വെ​ൽ​ത്ത് വി​സ്‌​ഡം: എ​ക്സ്പേ​ർ​ട്ട് ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ഫോ​ർ സ്മാ​ർ​ട്ട​ർ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഡി​സി​ഷ​ൻ​സ്' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ വെ​ബി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റും എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് കേ​ര​ള​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​സി വെ​ബി​നാ​റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​സൂ​ത്ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    വ​രു​മാ​നം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട രീ​തി​ക​ൾ, വി​ര​മി​ക്ക​ൽ കാ​ല​ത്തേ​ക്കു​ള്ള നീ​ക്കി​യി​രി​പ്പ്, നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ ബോ​ധ​വാ​ന്മാ​രാ​ക്കി. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലാ​തെ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഇ.​എം.​ഐ പോ​ലു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ധി​ക​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്ക് ഹേ​തു​വാ​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ്മി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്റ്റി​ന് കീ​ഴി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന 'ലി​സ​ൺ ടു ​എ​ക്സ്പേ​ർ​ട്ട്' എ​ന്ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ 11 മ​ത്തെ എ​പ്പി​സോ​ഡാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സി​ക് പു​ളി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​സ്ഹ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും റി​യാ​സ് മ​ട​ത്ത​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

