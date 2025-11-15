Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    15 Nov 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 10:18 AM IST

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ നോ​ട്ടെ​ക് അ​വാ​ർ​ഡ് ഡോ. ​ഫ​യാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഖാ​ന്

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ നോ​ട്ടെ​ക് അ​വാ​ർ​ഡ് ഡോ. ​ഫ​യാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഖാ​ന്
    ഡോ. ​ഫ​യാ​സ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഖാ​ൻ

    ജി​ദ്ദ: വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തെ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ലെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രി​സാ​ല സ്​​റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) സൗ​ദി വെ​സ്​​റ്റ്​ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത് നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി എ​ക്‌​സ്‌​പോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നോ​ട്ടെ​ക് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി അ​വാ​ർ​ഡി​ന് കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​റ്റ് പ്ര​ഫ​സ​റും ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​റ്​ ഫി​സി​ക്ക​ൽ തെ​റ​പ്പി​സ്​​റ്റു​മാ​യ ഡോ. ​ഫ​യാ​സ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഖാ​ൻ അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    ന്യൂ​റോ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ ഡോ. ​ഫ​യാ​സ് റ​ഹ്മാ​ൻ ഖാ​ൻ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് രം​ഗ​ത്തും ചി​കി​ത്സാ രം​ഗ​ത്തും ഒ​രു​പോ​ലെ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണ്. ന്യൂ​റോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി​യി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ​വും ന്യൂ​റോ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പി​എ​ച്ച്‌.​ഡി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 55ല​ധി​കം പി​യ​ർ-​റി​വ്യൂ​ഡ് ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹം, നി​ര​വ​ധി അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഒ​ട്ടേ​റെ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്രോ​ജ​ക്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മി​ക​ച്ച ഗ​വേ​ഷ​ക​നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി റി​സ​ർ​ച്ച​ർ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ജേ​ണ​ലു​ക​ളു​ടെ റി​വ്യൂ​വ​ർ, എ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ൽ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​നും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ന്നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണ്. ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ്​ ബാ​ങ്ക് ലീ​ഡ് നോ​ള​ജ് മാ​നേ​ജ്മെൻറ്​ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​ജ​മാ​ൽ യൂ​ഷെ, ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഡെ​വ​ല​പ്മെൻറ്​ ബാ​ങ്ക് സീ​നി​യ​ർ പോ​ർ​ട്ട്ഫോ​ളി​യോ അ​നാ​ലി​റ്റി​ക്സ് സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് എ​ൻ​ജി​നി​യ​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം, ക​സാ​ഖ്സ്ഥാ​നി​ലെ നാ​സ​ർ​ബ​യേ​വ് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യി​ലെ കെ​മി​സ്ട്രി അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ്​ പ്ര​ഫ​സ​റും മു​ൻ നോ​ട്ടെ​ക് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ക​മ്മ​ക്ക​കം എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ജൂ​റി​യാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വി​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

